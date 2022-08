DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity steigert Eigenkapital auf 110 Mio. EUR

DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity steigert Eigenkapital auf 110 Mio. EUR



17.08.2022 / 10:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+++ Pressemitteilung +++



SGT German Private Equity steigert

Eigenkapital auf 110 Mio. EUR



Steigerung des Eigenkapitals auf 2,26 EUR pro Aktie

Positiver Ergebniseffekt in 2022 von 12 Mio. EUR oder 24 Cent pro Aktie

Signifikante stille Reserve

Frankfurt am Main, 17. August 2022 – Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, hat den Erwerb ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE), einem hochprofitablen Private Equity Asset Manager mit Sitz in Singapur, abgeschlossen. Buchhalterisch wurde der Erwerb zum 30.06.2022 abgeschlossen. Die Kaufpreisverbindlichkeit, die aus der Ausgabe einer bis zum 30.06.2022 variablen Anzahl an die SGT Capital LLC (SGTLLC) auszugebender SGF-Aktien bestand, wurde in das Eigenkapital umgebucht [IFRS Konzern]. Insgesamt erhielt die SGTLLC 39.490.500 neue SGF-Aktien. Diese wurden per 30.06.2022 auch buchhalterisch als Grund- bzw. Eigenkapital erfasst. Dieser Vorgang bewirkt einen positiven Ergebniseffekt im ersten Halbjahr 2022 von knapp 12 Mio. EUR oder 24 Cent Gewinn pro Aktie in 2022. Die Gesamtzahl der Aktien beträgt jetzt 49.801.800.

Ursprünglich sollte die SGF-Großaktionärin SGTLLC für die Leistung der SGTPTE mit 50 Mio. SGF-Aktien entgolten werden. Die SGF-Geschäftsleitung konnte jedoch auf Basis eines von der SGTLLC verbindlich ausgesprochenen Angebots die Rückgabe von insgesamt 11.052.200 Aktien erwirken, davon 8,3 Mio. Aktien per 30.06.2022 (und 2,2 Mio. Aktien per 31.12.2021). Das Volumen der Aktienrückgabe war lediglich von der Höhe des von der SGTPTE bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeworbenen Kapitals abhängig, wenngleich die Profitabilität der SGTPTE de facto auch von verschiedenen anderen Einflussfaktoren wesentlich abhängt, bei denen die SGTPTE die Erwartungen und Ziele deutlich übertreffen konnte. So ist es der SGF gelungen, die SGTPTE zu vorteilhafteren Bedingungen zu erwerben als ursprünglich vereinbart.

Zum 30.06.2022 verzeichnet die SGF eine Steigerung des Eigenkapitals von 42 Mio. EUR auf über 110 Mio. EUR bzw. 2,26 EUR pro Aktie. Der aus dem SGTPTE-Erwerb resultierende Goodwill sowie der immaterielle Vermögensgegenstand wird buchhalterisch mit 82 Mio. EUR bewertet, obwohl der Fair Value der SGTPTE auf Basis ihrer hohen Ertragskraft rechnerisch deutlich höher liegt. Bereits anlässlich der Hauptversammlung am 7.08.2020 war die SGTPTE von Wirtschaftsprüfern mit mind. 148,6 Mio. EUR bewertet worden. Nach IFRS maßgeblich für die Einbuchung der Akquisition in die Bilanz ist jedoch der Fair Value der Gegenleistung zum Zeitpunkt des Zugangs, der aufgrund des niedrigen Aktienkurses der SGF-Aktie zum 26.01.2021 nur 82 Mio. EUR betrug. Die Differenz zwischen dem Fair Value und dem Buchwert der SGTPTE kann als stille Reserve in der Bilanz der SGF angesehen werden.







Über SGT German Private Equity

SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur.

SGT Capital Fund II, mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika (Fondslaufzeit zehn Jahre), investiert in marktführende Unternehmen und nutzt sein eigenes Fachwissen, um die Unternehmen weiter zu globalisieren, insbesondere in asiatische Märkte. SGT strebt ein Fundraising-Zielvolumen von 2 bis 3 Mrd. USD an. Das Management-Team verfügt über langjährige Führungserfahrung bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken. SGT Capital verwaltet derzeit von ihr aufgelegte Private Equity-Fonds und ein Joint Venture mit einem asiatischen Finanzdienstleister in einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Mio. USD.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups.

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833