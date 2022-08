So wenig Apple hat Warren Buffett wirklich gekauft!

Warren Buffett kauft Apple (WKN: 865985). Der Starinvestor hat erneut bei dem Kultkonzern aus Cupertino zugeschlagen. Das ist anhand von Einreichungen bei der US-amerikanischen SEC ersichtlich, deren Daten uns jetzt vorliegen. Insgesamt ist das zweite Quartal etwas träger gewesen, was die Aktivitäten des Orakels von Omaha anging.

Allerdings gibt es doch das Highlight, dass der Starinvestor weitere 5 Mio. Anteilsscheine des Kultkonzerns aus Cupertino gekauft hat. Das führt zu der besagten Schlagzeile, dass Warren Buffett erneut Apple kauft. Aber weißt du eigentlich, wie gering dieser Beitrag gewesen ist? Rechnen wir ein wenig herum, warum diese Schlagzeile nicht so heiß sein sollte, wie sie gekocht wird.

Warren Buffett: 5 Mio. neue Aktien von Apple

Dass Warren Buffett zunächst 5 Mio. neue Anteilsscheine von Apple erworben hat, das klingt nach viel. Der direkte Vergleich mit der absoluten Anzahl bringt jedoch Ernüchterung. Seine Gesamtbeteiligung beläuft sich nun nämlich auf 894,8 Mio. Aktien am Kultkonzern aus Cupertino. Der neue Kaufwert beträgt damit nicht einmal 1 % der bestehenden Position.

Brauchen wir weitere Zahlen? Gerne. Der jetzige Wert der 5 Mio. Apple-Aktien beläuft sich auf 865,9 Mio. US-Dollar. Warren Buffett investierte also knapp unter einer Milliarde US-Dollar in eine bestehende Position, die zum Ende des zweiten Quartals einen Wert von 122,3 Mrd. US-Dollar eingenommen hat. Übrigens: Hier sind wir wieder bei einem Wert von unter 1 %.

Es zeigt daher, dass Warren Buffett Apple weiterhin als mögliche Investition in Betracht zieht. Aber der Kaufwert am Kultkonzern aus Cupertino ist eher klein. Trotzdem: Der Starinvestor hätte vermutlich gern noch mehr gekauft. In einem Interview im Mai kommentierte er seinen Deal nämlich, als er sagte, dass er das günstige Kursniveau zum Kaufen nutze. Wären die Bewertungen längerfristig derart niedrig gewesen, hätte er weiter zugeschlagen. So bleibt es jedoch bei einem eher marginalen Wachstum der bestehenden Position am Kultkonzern aus Cupertino.

Eher nicht der große Portfolio-Ausbau

Warren Buffett hat also ein bisschen investiert, unter anderem einige Aktien von Apple gehörten zum Ausbau seines Depots dazu. Allerdings ist der relative Gegenwert doch vergleichsweise klein. Natürlich sind es absolut gesehen Zahlen, die für ins als Privatinvestoren kaum vorstellbar sind. Aber es bleibt zu messen, welchen nennenswerten Beitrag das am Gesamtdepot ausmacht.

Hier gibt es eher Ernüchterung. Wobei es doch zeigt, dass Warren Buffett Apple weiter kauft, wenn die Aktie preiswerter wird. Das ist für mich die eigentlich relevante Erkenntnis. Nicht jedoch das Volumen.

