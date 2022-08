VESTAS - Solider Trendwendeversuch

Vestas Wind Systems AS - WKN: A3CMNS - ISIN: DK0061539921 - Kurs: 26,145 € (XETRA)

Nach enttäuschenden Zahlen Anfang Mai kam es zum erwarteten Einbruch bis fast an das alte 2008er Hoch bei 18,81 EUR, wo die Käufer wieder bereitstanden. In der Folge stabilisierte sich der Wert oberhalb des wichtigen Unterstützungsbereichs bei 18,81 - 20,00 EUR, mit den zwei Kursspitzen an dieser Preiszone wurde schließlich ein Doppelboden ausgebildet. Diese mittelfristige Trendwendeformation wurde schließlich mit dem Kurssprung Ende Juli vollendet, jetzt stabilisiert sich die Aktie oberhalb des Ausbruchslevels bei 24,00 - 24,76 EUR.

Weitere Aufwärtswelle möglich

Die Vorgaben im mittelfristigen Chartbild sind günstig. Eine weitere Trendbewegung gen Norden könnte in Kürze folgen. Bei 32,00 - 32,65 EUR läge das Idealziel auf der Oberseite, darüber hinaus wäre Platz bis 35,27 - 36,00 EUR.

Vorher wären Pullbacks bis 24,00 - 24,76 EUR noch jederzeit möglich und zunächst unbedenklich. Erst wenn das Papier wieder nachhaltig unter 23,20 EUR abrutschen sollte, trübt sich die kurzfristige Situation wieder ein. Eine neue Abwärtswelle in Richtung des wichtigen Unterstützungsbereichs bei 18,81 - 20,00 EUR wäre dann denkbar.

Fazit: Die Käufer hätten beste Chancen, in Kürze eine weitere Aufwärtswelle einzuleiten. Die Basis dafür liefert der Doppelboden am zentralen Support.

Vestas Wind Systems Aktie Tageschart

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)