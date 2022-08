Warum diese Börsenlegende nur noch diese 1 Aktie besitzt

The Motley Fool · 17.08.2022, 13:02 Uhr

Jeder kennt die weltberühmte Börsenlegende Warren Buffett. Doch der mittlerweile über 90-jährige Milliardär ist bei Weitem nicht der einzige Kenner seines Fachs.

Auch Michael Burry hat sich einen Namen gemacht. Man kennt den 51-jährigen US-Amerikaner in erster Linie aufgrund seiner waghalsigen, aber letztendlich sehr erfolgreichen Manöver in der US-Immobilienkrise. Damals wettete er auf einen Zusammenbruch des Kreditmarktes und behielt letztendlich recht.

Wer zur Börsenlegende werden möchte, muss einfach nur den Markt schlagen. Und zwar deutlich.

Doch Michael Burry ruht sich keineswegs auf seinen Lorbeeren aus. Mit seinem Scion-Fonds platziert er nach wie vor mal mehr, mal weniger waghalsige Wetten.

Die derzeitige Positionierung schießt auf jeden Fall den Vogel ab. Denn ausgerechnet die Aktie von Gefängnisbetreiber GEO Group (WKN: A11662) verbleibt als einzige Aktie im Portfolio.

Das perfekte Crash-Portfolio

Die Strategie hinter diesem doch recht außergewöhnlichen Portfolio scheint auf der Hand zu liegen. Nach der Vorstellung von Michael Burry steht der US-Aktienmarkt vor einem gewaltigen Absturz. Oder hat wenigstens die besten Zeiten hinter sich.

Technologie, starke Marken, Luxusprodukte – nichts davon scheint die Börsenlegende derzeit zu interessieren. Dafür ein privater Gefängnisbetreiber, dessen Aktienkurs heute 50 % niedriger steht als noch vor drei Jahren (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 16.08.2022).

Burry hat es mal wieder geschafft, ein ziemlich eindeutiges Crash-Portfolio aufzubauen. Aber kann er damit auch Geld verdienen?

Die rätselhaften Geschäfte einer Börsenlegende

Zu diesem Zweck wäre mir die Aktie der GEO Group eher nicht aufgefallen. Seit 2019 sinkt hier praktisch jede interessante Kennzahl.

Insbesondere das Ergebnis hat in den letzten Jahren stark gelitten. Und vor diesem Hintergrund musste auch die Dividende kräftig Federn lassen.

Das ist schade. Denn zwischen den Jahren 2015 und 2020 konnten Investoren jedes Jahr etwas unter 2 US-Dollar je Aktie einsammeln. Für das Jahr 2021 zahlte die GEO Group nur noch 0,25 US-Dollar je Aktie aus. So wird das jedenfalls nichts mit dem Titel des Dividendenaristokraten.

Alles in allem bleibt die Frage: Was zum Teufel will Börsenlegende Michael Burry mit diesem Laden?

Langfristig investiert? Eher nicht!

Bei aller Hochachtung für den Genius des Herrn Burry: Ich sehe in diesem einseitigen Portfolio derzeit nicht mehr als eine geschickte Marketing-Kampagne.

Der Herr von und zu Börsenlegende weiß nämlich sehr genau, dass sein Scion-Fonds alle Geschäfte offenlegen muss. Mit zeitlichem Abstand zwar, aber dennoch sehr gut planbar.

Vielleicht hat er es sich sogar schon wieder anders überlegt. Erfahren werden wir das frühestens im nächsten Quartal.

Wundern würde es mich nicht. Denn so ein Portfolio möchte man eigentlich nicht bis in alle Ewigkeiten so stehen lassen.

