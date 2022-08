IRW-News: CANADA CARBON INC: Canada Carbon gibt die Gewährung von Optionen bekannt

IRW-PRESS: CANADA CARBON INC: Canada Carbon gibt die Gewährung von Optionen bekannt

18. August 2021, Toronto, ON, Kanada - Canada Carbon Inc. (das Unternehmen) (TSX-V : CCB) (OTC: BRUZF) (Frankfurt: U7N1) gibt bekannt, dass das Unternehmen bestimmten Beratern des Unternehmens Optionen (jede eine Option) zum Erwerb von insgesamt bis zu 400.000 Stammaktien des Unternehmens (jede eine Stammaktie) gewährt hat. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt und zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Aktie in eine Stammaktie eingelöst werden. Die Optionen werden sofort freigegeben und werden in Übereinstimmung mit dem Aktienvergütungsprogramms (Equity Incentive Plan) des Unternehmens gewährt.

CANADA CARBON INC.

Ellerton Castor

Chief Executive Officer und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CANADA CARBON INC.

E-Mail-Anfragen: info@canadacarbon.com

Tel: (905) 407-1212

The Canadian Venture Building

82 Richmond Street East

Toronto (Ontario) M5C 1P1

Web: www.canadacarbon.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Warnhinweise sowie durch jene, die in unseren Einreichungen bei SEDAR in Kanada (verfügbar unter www.sedar.com) gemacht wurden, eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

