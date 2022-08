META PLATFORMS - Kaufsignal verweigert

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 174,850 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Meta Platforms markierte am 01. September 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 384,33 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei auf ein Tief bei 154,25 USD zurück.

Seit diesem Tief läuft ein Bodenbildungsversuch innerhalb eines Doppelbodens. Die Nackenlinie liegt bei 183,85 USD. Der Wert näherte sich am Donnerstag dieser Nackenlinie stark an. Seitdem kommt es aber zu leichten Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel gestern auf das Aufwärtsgap vom 10. August zwischen 173,95 USD und 169,53 USD zurück.

Verkaufswelle deutet sich an

Die Aktie von Meta Platforms könnte in den nächsten Tagen unter Druck stehen. Nach dem Abpraller an der Nackenlinie des Doppelbodens könnte es zu Abgaben in Richtung 154,25 USD kommen.

Sollte es doch noch zu einem Ausbruch über 183,85 USD kommen, dann ergäbe sich ein Kaufsignal. Dieses Signal würde auf eine Erholung in Richtung 219,13 USD hindeuten.

Fazit: im kurzfristigen Bereich haben die Bären leichte Vorteile. Ein baldiger erfolgreicher Abschluss des Bodenbildungsversuchs ist in den letzten Tagen etwas unwahrscheinlicher geworden.

