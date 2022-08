Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2022 Kursziel: 47,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Weiterhin erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 Angesichts der zunehmend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hatten VDMA und BDI ihre Prognosen für das diesjährige Produktionswachstum Ende Mai auf 2 bzw. 1 Prozent reduziert. Ungeachtet dessen wies die GESCO AG für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2022 glänzende Zahlen aus. So konnten von allen Segmenten getragen kräftige Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatz erzielt werden. Und beim Konzernergebnis kam es gar zu mehr als einer Verdoppelung. Die erfolgreiche Entwicklung ist zum einen auf die Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25, deren Wirkung immer stärker sichtbar wird, zurückzuführen. Zum anderen haben die Tochtergesellschaften bereits frühzeitig auf die beschaffungsseitigen Herausforderungen reagiert und konnten die teils massiven Material- und Energiepreissteigerungen zeitnah weitergeben. So hat sich die Gruppe allen Widrigkeiten zum Trotz auch insbesondere hinsichtlich Lieferfähigkeit und -treue bislang sehr gut geschlagen. Daher sehen wir GESCO gut aufgestellt, die anhaltenden und gegebenenfalls noch weiter zunehmenden makroökonomischen Herausforderungen auch weiterhin erfolgreich zu meistern. Hinsichtlich möglicher künftiger Gasengpässe erläuterte der Vorstand dabei im Rahmen der Präsentation der Halbjahreszahlen, dass bei den Tochtergesellschaften, wo Erdgas im Produktionsprozess zum Einsatz kommt, bereits entsprechende Absicherungen und Notfallpläne erarbeitet wurden. Insgesamt sind wir daher auch für den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres sowie die Folgejahre positiv gestimmt. Die Resilienz, die sich im vorgelegten Zahlenwerk widerspiegelt, verdeutlicht unseres Erachtens zudem, wie sehr sich GESCO mittlerweile von der ehemals klassischen, stark Automotive-lastigen Maschinenbau- zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe, die auch Zukunftsbranchen wie Biotech, Medtech und Pharma adressiert, gewandelt hat. Diese Diversifikation dürfte sich im Zuge des bis 2025 geplanten organischen und anorganischen Portfolioausbaus auf 3 Anker- und 12 Basisbeteiligungen mit einem Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent weiter fortsetzen. Allerdings scheint der Kapitalmarkt das Ausmaß der weiterhin voranschreitenden Transformation und die damit verbundenen veränderten Perspektiven der GESCO-Gruppe unverändert nicht wahrzunehmen. So pendelt die Notierung der Aktie trotz der guten Halbjahreszahlen und der - unseres Erachtens sehr vorsichtigen - Konkretisierung der Guidance auf den jeweils oberen Rand der bisherigen Prognosebandbreiten derzeit immer noch lediglich im Bereich um 25 bis 26 Euro. Daher bekräftigen wir einmal mehr unsere Empfehlung, den Anteilsschein der mittelständischen Industriegruppe mit Hidden Champions auf dem unseres Erachtens sehr günstigen Kursniveau zu "Kaufen". Dabei beläuft sich das Potenzial bei Ansatz unseres auf 47,00 Euro erhöhten Kursziels momentan auf sage und schreibe über 84 Prozent. Zudem könnte die Ausschüttungsrendite, die auf Basis des aktuellen Dividendenvorschlags bei attraktiven 3,8 Prozent liegt, bei Zugrundelegung des derzeitigen Kursniveaus in den Folgejahren weiter in Richtung 5 Prozent steigen. Darüber hinaus ist der GESCO-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 Prozent, einer Barliquidität von 40,4 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 36,4 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2022 unverändert bilanziell sehr solide aufgestellt. Daran sollte auch die vorgeschlagene Dividendenausschüttung in Höhe von 10,6 Mio. Euro nichts ändern. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25083.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 24 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °