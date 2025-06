Nordex erhält weiteren Auftrag aus der Türkei

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat sich einen weiteren größeren Auftrag aus der Türkei gesichert. Eine Tochtergesellschaft des Stammkunden Efor hat 23 Windenergieanlagen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 160 Megawatt bestellt, die Nordex liefern und errichten soll. Zudem sollen die Hanseaten die Anlagen zehn Jahre lang warten, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Ab dem Frühjahr 2026 sollen die Turbinen den Angaben zufolge in einem Windpark südöstlich des Distrikts Kangal in der türkischen Provinz Sivas aufgestellt werden und noch im selben Jahr in Betrieb gehen. Ebenfalls heute hat Nordex bereits über einen noch größeren Auftrag für 64 Anlagen mit einer Leistung von gut 435 Megawatt berichtet, die für mehrere Windparks in Deutschland vorgesehen sind. Die Nordex-Aktie reagierte am Morgen mit einem Kurplus - zuletzt notierte das Papier mehr als ein Prozent höher./tav/stk