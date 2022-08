AIRBNB - Diese Hürde hat es in sich

Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 - WKN: A2QG35 - ISIN: US0090661010 - Kurs: 121,270 $ (Nasdaq)

Nach dem Börsengang im Jahr 2020 präsentierte sich die Aktie von Airbnb hochvolatil, kam unterm Strich aber nicht von der Stelle. Das Kursgeschehen ließ sich nach und nach in eine Dreicksformation pressen, aus der der Wert in diesem Jahr dynamisch zur Unterseite ausgebrochen ist. Im Frühjahr fiel sogar das bis dato gültige Allzeittief bei 123,00 USD, was ein weiteres Verkaufssignal zur Folge hatte.

Nach einem bärischen Pullback markierte der Wert neue Tiefs unter 90 USD, ehe eine Erholung in den vergangenen Wochen wieder ein Erreichen des Widerstands bei 123 USD ermöglichte.

Dieses Auf und Ab seit dem Frühjahr kann Teil einer mittelfristigen Bodenbildung werden. Aktiviert ist eine solche aber bislang nicht. Vielmehr sollten nach dem guten Lauf Rücksetzer eingeplant werden, die durchaus Teil dieses Trendwendeversuchs werden können.

Airbnb-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart ist die Widerstandszone zwischen 123 und knapp 130 USD doch einmal deutlicher markiert. Dort kamen die Bullen zuletzt nicht weiter. Im Zuge einer wohlverdienten Konsolidierung könnte die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen in Richtung des Zwischentiefs bei 112,80 USD nachgeben. Gelingt auch dort keine Stabilisierung, wären auch weitere Abgaben bis auf 102,13/101,10 USD denkbar, wo neben einem markanten Tief auch das 61,8 %-Fibonacci-Retracement des Anstiegs seit dem Allzeittief wartet. Reagiert die Aktie dort positiv, könnte sie den mittelfristigen Bodenbildungsversuch fortsetzen und erneut in Richtung 123,00/127,00 USD laufen.

Halten die Bullen dagegen direkt dagegen und markiert der Wert weitere Hochs, wäre ein kleines Gap aus dem Mai bei 133,04 USD das nächste Ziel. Darüber liegen dann der EMA200 und einige Aufwärtstrendvarianten als weitere Hürden im Weg.

Fazit: Die Aktie von Airbnb wäre reif für eine Konsolidierung. Eine solche Konsolidierung muss aber nicht der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein, sondern kann, sollte sich der Wert an den genannten Marken stabilisieren, auch Teil einer großen Bodenbildung werden.

Jahr 2021 2022 2023e* Umsatz in Mrd. USD 5,99 8,29 9,53 Ergebnis je Aktie in USD 2,89 2,91 3,52 Gewinnwachstum 0,69 % 20,96 % KGV 42 42 34 KUV 12,9 9,4 8,1 PEG 60,2 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Airbnb-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)