DGAP-News: Smartbroker Holding AG: Matthias Hach legt Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung nieder, André Kolbinger soll Vorstandsvorsitz übernehmen

Smartbroker Holding AG: Matthias Hach legt Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung nieder, André Kolbinger soll Vorstandsvorsitz übernehmen



19.08.2022 / 14:58

Matthias Hach legt Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung nieder, André Kolbinger soll Vorstandsvorsitz übernehmen Berlin, 19. August 2022 - Der Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG (bisher firmierend als wallstreet:online AG, ISIN: DE000A2GS609, FSE: WSO1) hat sich heute mit Matthias Hach darauf verständigt, dass Herr Hach sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Smartbroker Holding AG und der wallstreet:online capital AG einvernehmlich mit sofortiger Wirkung vorzeitig niederlegt und aus der Unternehmensgruppe ausscheidet. Hintergrund des Ausscheidens sind unterschiedliche Vorstellungen über die künftige strategische Ausrichtung der Gruppe, insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Produkts Smartbroker. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Hach alles Gute für die weitere berufliche Zukunft. Mit André Kolbinger soll der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende und Großaktionär der Smartbroker Holding AG wieder in den Vorstand wechseln und dort die Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen, um stärker an der weiteren Unternehmensentwicklung mitwirken zu können. Als Gründer der Unternehmensgruppe war André Kolbinger in der Vergangenheit bereits mehrfach im Vorstand vertreten und ist seit dem Jahr 2011 Mitglied des Aufsichtsrats. Über die Nachfolge im Aufsichtsratsvorsitz wurde noch nicht entschieden. Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem den Smartbroker – einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. Pressekontakt: Felix Rentzsch

Head of Communications

Phone: +49 (0)176 4165 0721

Mail: f.rentzsch@smartbroker-holding.de



Investor Relations-Kontakt: Sabrina Kassmannhuber

Investor Relations Managerin

Phone: +49 (0)30 20 456 500

Mail: ir@smartbroker-holding.de

