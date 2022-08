Henkel Long: 44 Prozent Chance!

Am 15. August präsentierte das Henkel-Management die Halbjahreszahlen 2022. Der Konsumgüterkonzern konnte den Umsatz um 8,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro steigern. Wegen des Russlandrückzugs musste Henkel 184 Millionen Euro abschreiben. Dies war neben der Kostensteigerung einer der Gründe, warum das Ebit deutlich um 18,5 Prozent auf knapp 1,17 Milliarden Euro zurückging. Die bereinigte Ebit-Marge sank auf 10,7 Prozent, nach 14,4 Prozent im ersten Halbjahr 2021. Das Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) lag bei 1,95 Euro, was einem Minus von 20,8 % bei konstanten Wechselkursen entspricht. Für das Gesamtjahr sieht das Management ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 4,5 bis 6,5 Prozent. Die Umsatzrendite (EBIT-Marge) sollte unverändert bei 9,0 bis 11,0 Prozent liegen.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild befindet sich der Aktienkurs von Henkel nach dem Erreichen des All-Time-Highs bei 129,90 Euro im Juni 2017 in einem Abwärtstrend. Die überwiegenden Kursverluste werden periodisch von Seitwärtskonsolidierungen und kurzen Rallys unterbrochen. Nach einer längeren Periode von Kursverlusten im Jahr 2021 unterbrach der russische Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 eine Bodenbildungsphase. Es hat aber den Anschein, dass das partielle Tief bei 56,56 Euro nun doch einer nachhaltigen Bodenbildung entspricht. Ab dem 17. Juni 2022 wurde der Kurs von den Marktteilnehmern wieder nach oben gekauft. Aktuell findet ein Test des Widerstandes bei 66,68 Euro statt. In einem möglichen Szenario könnte der Kurs die 66,68 Euro überwinden und zum Widerstand bei 75,70 Euro hochlaufen. Beim Gewinn je Aktie (EPS) ist bis zum Jahr 2024 eine Steigerung von rund 53 Prozent bereits eingepreist. Das erwartete KGV 2024 beträgt als Folge dieser Gewinnsteigerung aktuell 15,35.