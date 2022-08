Adidas: Chef schmeißt hin - Kasper Rorsted geht Ende des Jahres

onvista Mahlzeit: Rezessionsangst ist zurück - Deere, Tesla, Telekom und wird Warren Buffett Occidential ganz übernehmen?

Nachdem bereits am Wochenende Fresenius seinen Chefsessel neu besetzt hat, vermeldet heute Adidas, dass der Dax-Konzern sich ebenfalls nach einem neuen Chef umsieht. Während die Nachricht bei Fresenius für neue Hoffnung unter den Anlegern sorgte, bleibt das Papier von Adidas weiter unter Druck. Die Aktie liegt über 3 Prozent im Minus.

Der Aufsichtsrat der adidas AG gibt heute bekannt, dass er einen Wechsel des Vorstandsvorsitzes eingeleitet hat. Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender der adidas AG, und der Aufsichtsrat haben sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, dass Kasper Rorsted im Jahr 2023 aus seinem Amt ausscheiden wird. Die Nachfolge-Suche hat begonnen. Kasper Rorsted wird bis zur Bestellung einer Nachfolge das Amt des Vorstandsvorsitzenden weiterführen und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand für einen reibungslosen Übergang an der Spitze der adidas AG sorgen.

Die einvernehmliche Trennung zwischen Rorsted und dem Konzern kommt in etwa vier Wochen nach der Prognosekürzung von Adidas. Mit den Zahlen für das zweite Quartal musste das Dax-Mitglied auch die Jahresziele nach unten schrauben. Besonders in China ist aktuell der Wurm drin. Vielleicht glaubte der Aufsichtsrat jetzt, dass Rorsted nicht mehr der richtige ist, um die Trendwende einzuleiten. Puma zum Beispiel hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Prognose angehoben und wächst aktuell 4 Mal so schnell wie Adidas. Das liegt auch daran, dass die beiden Dax-Mitglieder ein unterschiedliche Strategie in China fahren.

Neue Besen kehren gut

Wir sehen es heute bei Fresenius. Ein neue Vorstand bringt neuen Schwung in die Chef-Etage. Bei Adidas steht allerdings noch nicht fest, wer nächstes Jahr die Geschicke in Herzogenaurach lenken wird. Sobald der neue Mann benannt wird, könnte das auch der Aktie wieder auf die Sprünge helfen.

Werbung

Kaspar Rorsted hat Adidas sicherlich dazu verholfen, dass es deutlich im Bereich E-Commerce aufwärts gegangen ist. Im Reich der Mitte scheint er allerdings nicht komplett aufs richtige Pferd gesetzt zu haben. Daher wird es wichtig sein, dass jetzt schnell ein Nachfolger gefunden wird und er dann seine neue Strategie für Adidas verkündet. Mutige Anleger können den heutigen Rücksetzer ausnutzen, um darauf zu spekulieren, dass Adidas eine erfahrene Nachfolgerin oder einen erfahren Nachfolger findet.

Food Locker zum Bespiel hat vergangenen Freitag gleichzeitig mit den Zahlen einen Wechsel auf dem Chefposten vermeldet. Obwohl das Quartal alles andere als gut Verlaufen war, legte die Aktie um 20 Prozent zu. Daher könnte die aktuelle Schwäche der Aktie durchaus eine Chance für langfristige Anleger sein.

onvista Mahlzeit: Rezessionsangst ist zurück - Deere, Tesla, Telekom und wird Warren Buffett Occidential ganz übernehmen?