CROWDSTRIKE - Kann man jetzt einsteigen?

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 185,880 $ (Nasdaq)

Die Crowdstrike-Aktie markierte am 19. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 298,48 USD. Anschließend musste die Aktie eine massive Abwärtsbewegung hinnehmen. Die Aktie fiel auf ein Tief bei 130,00 USD.

Seit diesem Tief aus dem Mai 2022 steigt die Aktie in einem Trendkanal an. Sie kletterte bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Am 11. August 2022 erreichte der Wert ein Hoch bei 205,73 USD. Mit diesem Hoch scheiterte er am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. In den letzten Tagen gab die Aktie wieder nach. Gestern setzte sie auf dem Aufwärtstrend seit Mai und dem EMA 50 auf. Heute wird der Wert vorbörslich rund 3 % über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Kaufwelle möglich?

Die Crowdstrike-Aktie könnte kurzfristig noch einmal gen 205,73 USD ansteigen. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über dieses Hoch. Dann wäre Platz in Richtung 242,00 USD.

Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 184,00 USD abfallen, dann wäre eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 153,00 und sogar 130,00 USD möglich.

Fazit: Die Aktie von Crowdstrike befindet sich an einer kurzfristigen Schaltstelle.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)