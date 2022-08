Mullen Group gibt monatliche Dividende bekannt

Der kanadische Logistik- und Transportkonzern Mullen Group Ltd. (ISIN: CA6252841045, TSX: MTL) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,06 kanadischen Dollar (CAD) je Anteilsschein aus. Die Ausschüttung erhalten die Aktionäre am 15. September 2022 (Record date: 31. August 2022). Im Mai 2022 wurde die monatliche Dividende von 0,05 CAD auf 0,06 CAD angehoben.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 0,72 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,49 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,97 Prozent (Stand: 22. August 2022).

Mullen Group ist 1964 unter dem Namen Mullen Trucking Ltd. gegründet worden und bietet Transport- und Logistikdienstleistungen für die Öl-und Gasindustrie. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 521,5 Mio. CAD (Vorjahr: 312,5 Mio. CAD), wie bereits am 21. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 44,1 Mio. CAD (Vorjahr: 19,9 Mio. CAD).

Die Aktie liegt an der Börse von Toronto auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2022 mit 24,59 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,37 Mrd. CAD (Stand: 22. August 2022) auf.

Redaktion MyDividends.de