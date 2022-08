DGAP-News: SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2022 – Nochmalige Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal 2022 – Weitere Ausweitung des Auftragsbestands

DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2022 – Nochmalige Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal 2022 – Weitere Ausweitung des Auftragsbestands



24.08.2022 / 07:30

SFC Energy AG – Corporate News SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2022 – Nochmalige Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal 2022 – Weitere Ausweitung des Auftragsbestands Vorläufiger Konzernumsatz wächst um 23 % auf TEUR 38.159 (H1/2021: TEUR 31.132) – starkes Umsatzplus von 43 % in Q2/2022

Vorläufiges bereinigtes EBITDA liegt mit TEUR 3.112 (H1/2021: TEUR 3.441) im Rahmen der Erwartungen, bereinigte EBITDA-Marge bei 8 % (H1/2021: 11 %)

Auftragsbestand erhöht auf TEUR 65.176 (31. März 2022: TEUR 57.144)

Halbjahresbericht 2022 wird am 13. September 2022 veröffentlicht Brunnthal/München, Deutschland, 24. August 2022 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, gibt heute die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 bekannt. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Im ersten Halbjahr haben wir trotz der bestehenden Herausforderungen in der Lieferkette unser Wachstum noch einmal beschleunigt. Der Umsatzanstieg von 23 % basiert auf einer weiterhin konstant hohen Nachfrage nach unseren sauberen und effizienten Energieerzeugern. Wir haben großvolumige Aufträge gewonnen, die den steigenden Bedarf insbesondere in industriellen Anwendungen nach emissionsarmen Energielösungen belegen. Unser bereinigtes EBITDA liegt mit EUR 3,1 Mio. im Erwartungsbereich. Wie kommuniziert belasten Verzögerungen durch die angespannte Lieferkettensituation und gestiegene Preise bei Transport und Vorprodukten temporär die Profitabilität. Doch wir haben mit Preisanpassungen, Vorratsaufbau und verkürzten Lieferwegen bereits Maßnahmen ergriffen, um die Profitabilität über die kommenden Quartale wieder spürbar steigern zu können. Wir sind richtig positioniert. Unsere Aktivitäten treiben die Energiewende voran. Wir investieren EUR 8,5 Mio., um unsere Produktionskapazitäten zu verdoppeln, und unser Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Angebot auszubauen. SFC hat mit der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung von seinen Aktionären ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Überzeugung erhalten. Tatkräftig gehen wir die vor uns liegenden Aufgaben an und folgen fokussiert unserer Strategie, um unsere Ziele zu erreichen. Wir bestätigen unsere Jahresprognose 2022, die einen konsolidierten Umsatz von EUR 75 Mio. bis EUR 83 Mio., ein EBITDA bereinigt in einer Bandbreite von EUR 6,0 Mio. bis EUR 9,1 Mio. und ein EBIT bereinigt von EUR 1,6 Mio. bis EUR 2,9 Mio. vorsieht.“ Umsatz- und Auftragsentwicklung Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete SFC Energy im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2022 einen konsolidierten Umsatz in Höhe von TEUR 38.159 nach TEUR 31.132 im Vorjahreshalbjahr. Mit einem Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr verlief die Entwicklung trotz der fortdauernden Lieferengpässe und der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation sehr erfreulich. Im zweiten Quartal 2022 konnte SFC laut vorläufigen Zahlen beim konsolidierten Umsatz um 43 % auf TEUR 20.253 (Q2/2021: TEUR 14.148) zulegen. Die Auftragseingänge erhöhten sich aufgrund der starken Nachfrage im ersten Halbjahr auf TEUR 72.512 (Q1/2022: TEUR 44.257). Die gute Auftragslage führte zu einem Anstieg des Auftragsbestands zum 30. Juni 2022 auf TEUR 65.176 (31. März 2022: 57.144). Segmententwicklung Diese dynamische Geschäftsentwicklung spiegelt die ungebrochen hohe Nachfrage nach EFOY Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen der SFC Energy AG wider. Das Segment Clean Energy verzeichnete im Berichtshalbjahr nach vorläufigen Berechnungen ein sehr deutliches Umsatzwachstum von 38 % auf TEUR 26.648 im Vergleich zum Vorjahr (H1/2021: TEUR 19.356). Das Segment profitiert insbesondere von der anhaltenden Nachfrage nach Methanol- und auch Wasserstoff-Brennstoffzellen für industrielle Anwendungen, u. a. für zivile Sicherheitstechnik, Datenübertragung und Digitalisierung, die den höchsten Umsatzanteil am Segmentumsatz ausmachen. Die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management zeigten im ersten Halbjahr laut vorläufigen Zahlen einen leichten Rückgang um 2 % auf TEUR 11.510 (H1/2021: TEUR 11.776). Ursächlich für den Rückgang ist im Wesentlichen das anhaltend herausfordernde Beschaffungsumfeld für Elektronikbauteile, das zu Verschiebungen im Umsatz führte. Ergebnisentwicklung Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich laut vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2022 auf TEUR 3.112 (H1/2021: TEUR 3.441) und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Die vorläufige bereinigte EBITDA-Marge reduzierte sich leicht auf 8,2 % (H1/2021: 11,1 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT betrug nach vorläufigen Berechnungen TEUR 709 (H1/2021: TEUR 1.400) und lag damit ebenfalls im Rahmen der Planungen. Daraus resultiert eine vorläufige bereinigte EBIT-Marge von 1,9 % (H1/2021: 4,5 %). Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2022 wird die SFC Energy AG mit dem Halbjahresbericht am 13. September 2022 veröffentlichen. Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). SFC Energy IR Kontakt: Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: sfc.com

