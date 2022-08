GoldenPeaks Capital Holding Ltd.: Media information

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Finanzierung

GoldenPeaks Capital ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten von erneuerbarer Energie in Europa und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen. Soeben konnte die Finanzierung von zwei Portfolios von Photovoltaikprojekten abgeschlossen werden, die den Bau von Photovoltaikkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 176 MW in 15 verschiedenen Regionen Polens umfasst.



Baar - Warschau, 24. August 2022 - GoldenPeaks Capital, ein auf das Bauen und Betreiben von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen mit starker Ausrichtung auf Osteuropa, hat soeben die Finanzierung von zwei Photovoltaikprojekten in Polen mit einer Gesamtleistung von 176 MW erfolgreich abgeschlossen.

Die beiden Projekte „Foxtrot“ und „Gamma“ sind aufgeteilt in eine Kapazität von 86 MW, in 9 polnischen Provinzen und 90 MW in 6 weiteren polnischen Regionen und werden von Spectris Energy, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von GoldenPeaks Capital Holdings, umgesetzt.

Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital sagt: “Polen ist nach Deutschland der zweitgrößte Photovoltaik-Markt bezüglich neu installierter Leistung in der Europäischen Union. GoldenPeaks Capital ist stolz darauf, die Expansion und Modernisierung des polnischen Sektors für erneuerbare Energien maßgeblich zu unterstützen.”

Daniel Tain, Gründer von GoldenPeaks Capital sagt: „Es wird erwartet, dass die kritische Nachfrage nach Solarstrom in Europa das Angebot bald bei weitem übersteigen wird. GoldenPeaks Capital hat sich zu einem führenden Anbieter von schlüsselfertigen, grünen Energielösungen in Europa entwickelt.“

Bereits im Oktober 2021 hatte GoldenPeaks Capital mit „Bravo“ und „Alpha“ zwei weitere Photovoltaik-Projekte in Polen mit einer Gesamtleistung von 86 MW und 78 MW über ihre Tochtergesellschaft Spectris Energy umgesetzt und in Betrieb genommen. Die Projekte wurden in nur neun Monaten realisiert und waren die ersten in Polen, die bifaciale, also zweiseitige Photovoltaikmodule verwendet haben.

GoldenPeaks Capital möchte dazu beitragen die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter zu beschleunigen, indem sie die nahtlose Integration aller firmeninternen Bereiche wahrnimmt, wie unter anderem die Fertigung, Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Supply Chain Management, Bau und Inbetriebnahme von Anlagen oder den eigentlichen Energievertrieb.

E-Mail: aa@goldenpeakscapital.com

Media queries :



GoldenPeaks Capital

Siro Barino

Tel.: +41 79 335 24 24

E-Mail: siro@barino.ch

About GoldenPeaks Capital:

GoldenPeaks Capital is a clean energy producer focused on turnkey construction and operation of renewable solar and wind energy. It has over 15 years of experience in structuring energy projects around the world, with a total capacity of over 6,000 MW completed and implemented through its 100% subsidiaries, such as Spectris Energy in Poland.

Disclaimer Golden Peaks Capital:

