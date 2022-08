ALPHABET - War es das mit der Erholung?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 114,700 $ (Nasdaq)

Übergeordnet befindet sich die Aktie von Alphabet nach einem kleinen Doppeltop in einem Abwärtstrend, der kurz vor dem markanten Unterstützungsbereich bei rund 100,00 USD beendet wurde. Seit Ende Mai läuft eine volatile Aufwärtsbewegung, bei der ich in der letzten Analyse schon auf die Gefahr einer vorzeitigen Trendwende nach unten hingewiesen hatte. Bisher hat sich diese Einschätzung als korrekt erwiesen, denn die Aktie konnte zwar über der Widerstand bei 120,43 USD ausbrechen, nicht jedoch über die hohen Hürden im Bereich von 126,00 USD klettern (vgl. auch den Wochenchart von Anfang August).

Alphabet Chartanalyse vom 04.08.2022 (Wochenchart)

Weitere Abgaben wahrscheinlich

Sollte der Wert jetzt auch unter das 61,8 %-Retracement des laufenden Anstiegs bei 111,81 USD zurücksetzen, würde dies für ein kurzfristiges Verkaufssignal sorgen. Die Folge wären weitere Verluste in Richtung des Startpunkts der letzten Aufwärtsbewegung bei 104,76 und die zentrale Unterstützung bei 100,53 USD. Wie in der Analyse von Anfang August schon angemerkt wäre darunter eine kurze Verkaufswelle in Richtung 92,00 USD zu erwarten, ehe die Bullen wieder eingreifen und eine starke Erholung beginnen dürften.

Auf der Oberseite scheint der Kurs durch die nahen Hürden gedeckelt zu sein. Damit bleibt weiterhin einen Ausbruch über 126,00 USD notwendig, um eine nachhaltige Trendwende nach oben zu signalisieren.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)