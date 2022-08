ANALYSE-FLASH: UBS hebt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel runter auf 56 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 59 auf 56 Euro gesenkt. Analyst Graham Doyle begründete seine Kaufempfehlung mit dem jüngsten Kursrückgang, der relativ risikoarmen Aussichten des Medizintechnikkonzerns für 2023 und der Widerstandsfähigkeit gegen eine Rezession. Die hohe Qualität der Sparten dürfte sich in den kommenden zwölf Monaten gegenüber den konservativen Erwartungen der Anleger durchsetzen und zu einem mittelfristig zweistelligen prozentualen Gewinnwachstum führen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 16:58 / GMT

