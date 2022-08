Aroundtown bestätigt Dividendenziel

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) bestätigte am Donnerstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen sein Dividendenziel, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in der Spanne von 0,23 bis 0,25 Euro auszuschütten.

In diesem Jahr wurde für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 3,104 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 7,41 Prozent. Die Ausschüttungspolitik beträgt 75 Prozent des FFO I je Aktie.

Aroundtown erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 einen FFO 1 (Kennziffer für die operative Ertragskraft) in Höhe von 185,6 Mio. Euro (Vorjahr: 172 Mio. Euro), wie der im MDAX gelistete Konzern am Donnerstag weiter mitteilte. Der Nettogewinn betrug 471 Mio. Euro (Vorjahr: 362,1 Mio. Euro), unterstützt durch 401 Mio. Euro an Neubewertungs- und Kapitalgewinnen.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein FFO I in der Spanne von 350 bis 375 Mio. Euro sowie ein FFO I je Aktie in der Spanne von 0,31 bis 0,34 Euro erwartet.

Die Immobiliengesellschaft ist auf Büro-, Hotel- und Einzelhandels-Objekte in Deutschland und den Niederlanden fokussiert. Die Aktie von Aroundtown ist seit dem 19. März 2018 im MDAX der Deutschen Börse gelistet.

Redaktion MyDividends.de