FORTINET - Riskant, aber chancenreich

Die Fortinet-Aktie war in den letzten Jahren ein Highflyer an den Börsen. Die Aktie kostete im Juni 2010 im Tief 1,478 USD. Im Dezember 2021 markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 74,354 USD. Sie legte also in der Spitze fast 5000 % zu.

Seit dem Allzeithoch konsolidiert der Wert. Bisher fiel die Aktie des Cybersecurityunternehmens auf ein Tief bei 48,726 USD. Diesem Tief näherte sie sich aktuell wieder an. Dort verläuft auch eine potenzielle untere Begrenzung der Korrektur seit dem Rekordhoch.

Kaufenswert?

Die Fortinet-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen ausgehend von der Unterstützungszone um 48,726 USD in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch bei aktuell 68,453 USD ansteigen.

Sollte der Wert aber stabil unter 48,726 USD abfallen, dann dürfte sich die Korrektur beschleunigen. Ein Rückfall in Richtung EMA 200 und später 30,390 USD wäre möglich.

Fazit: In der Fortinet-Aktie bietet sich in Kürze die Chance auf einen CRV-Trade. Ein CRV-Trade hat ein hohes Gewinnpotenzial, führt aber nur selten zum Erfolg. Wichtig bei diesen Trades ist, dass man bei den wenigen Gewinnern mehr verdient, als man bei der Vielzahl der Verlusttrades verliert. Dieses Potenzial wäre bei diesem Trade vorhanden.

Allerdings kommen nur wenige Trader mit geringen Trefferquoten klar. Die meisten Trader brauchen sich wiederholende Bestätigung durch Gewinntrades. Mein Kollege Rene Berteit hilft Ihnen dabei in der Traderausbildung herauszufinden, welcher Typ Trader Sie sind.

