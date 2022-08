UNIPER - Gasversorger beschert finnischem Mutterkonzern Millardenverlust

Uniper SE - WKN: UNSE01 - ISIN: DE000UNSE018 - Kurs: 5,935 € (XETRA)

Unter den Problemen von Uniper leidet auch die Muttergesellschaft, der finnische Energieversorger Fortum. Hier fiel im ersten Halbjahr ein Verlust von 7,9 Mrd. EUR an, nachdem im selben Zeitraum des Vorjahres noch ein Gewinn von 618 Mio. EUR ausgewiesen wurde. Je Aktie lag der Verlust bei 8,90 EUR nach einem Gewinn von 0,70 EUR im Vergleichszeitraum 2021 (Quelle: Guidants News). Der negative Newsflow hält an, was die Anleger zu Verkäufen animiert. Die Aktie nähert sich heute wieder dem Allzeittief von Ende Juli an.

Die Risken bleiben hoch

Das Chartbild der Aktie bleibt stark angeschlagen. Nahe des Allzeittiefs bei 5,64 EUR versucht der Wert in dieser Woche eine Stabilisierung. Zwar könnte es von hier aus durchaus noch zu Erholungen kommen, doch bleibt die latente Gefahr eines Durchbruchs nach unten. Rutscht der Wert nachhaltig unter 5,64 EUR, droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 4 und später 3 EUR.

Erholungen treffen im Bereich von 7 und 8,22 - 8,78 EUR auf Widerstände. Solide Kaufsignale würden sich erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über das alte Allzeittief aus 2016 EUR ergeben. Erst dann steigen aus charttechnischer Sicht die Chancen auf eine größere Kurserholung.

Fazit: Das Kursgeschehen wird hier stark vom Newsflow bestimmt und der ist weiterhin sehr negativ. Es besteht die erhöhte Gefahr, dass weitere Aktionäre aus dem Papier flüchten und der Kurs weiter einbricht. In allen Fällen dürfte der Kursverlauf hochvolatil bleiben. Weiterhin lautet die Devise: Finger weg!

Uniper SE

