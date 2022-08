VISA - Eine antizyklische Chance?

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 207,890 $ (NYSE)

Die Visa-Aktie war Ende Juli erstmals an den Widerstand wird 217,35 USD geklettert, von dort allerdings zurückgesetzt und auch der zweite Ausbruchsversuch über den markanten Widerstand Mitte August scheiterte. Zuletzt fiel der Wert an das Zwischentief von Anfang August bei 203,93 USD zurück. Wird die Aktie damit antizyklisch interessant?

Wenn man sich an der bullischen Chance einer Verteidigung des Unterstützungsbereichs um 204,00 USD orientiert, sollte man mit einem engen Stop arbeiten und diesen schon im Bereich von 202,00 USD greifen lassen. So erhält man ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis und die Möglichkeit einen erneuten Anstieg in Richtung 217,35 USD frühzeitig mitzugehen. Aufgrund des übergeordneten Aufwärtstrends ist auch ein Bruch der Marke und ein Anstieg in Richtung 229,24 USD, dem Hoch vom April möglich.

Alternativ würde sich bei Kursen unter 201,20 USD ein Verkaufssignal aktiviert und ein entsprechendes Short-Setup anbieten, bei dem ein Rücksetzer in Richtung 193,00 USD und darunter gegebenenfalls an das Unterstützungscluster bei rund 185,00 USD gehandelt werden kann.

VISA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)