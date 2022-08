DGAP-Adhoc: NORMA Group SE: CEO Schneider scheidet zum Ende des Jahres 2022 aus dem Vorstand der NORMA Group aus

DGAP-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Maintal, 26. August 2022 – Herr Dr. Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, "NORMA Group") und der Aufsichtsrat der NORMA Group haben heute einvernehmlich entschieden, den am 30. Juni 2023 auslaufenden Dienstvertrag von Herrn Dr. Schneider nicht zu verlängern. Herr Dr. Schneider war zunächst ab 2015 Finanzvorstand und ist seit 2019 Vorstandsvorsitzender der NORMA Group.



Der Aufsichtsrat wird in einem strukturierten Prozess eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Herrn Dr. Schneider in der Rolle des CEO suchen. Herr Dr. Schneider wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und den beiden anderen Mitgliedern des Vorstands einen geordneten Übergang sicherstellen und am 31. Dezember 2022 aus dem Vorstand der NORMA Group SE ausscheiden.



