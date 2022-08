Encavis-Aktie: Stimmungsanalyse vom 26.08.2022

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Encavis. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Encavis-RSI ist mit einer Ausprägung von 33,88 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 25,8, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.

2. Fundamental:

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 44,96 ist die Aktie von Encavis auf Basis der heutigen Notierungen 41 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (31,81) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.

3. Sentiment und Buzz:

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Encavis konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Encavis auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.

4. Technische Analyse:

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Encavis-Aktie beträgt dieser aktuell 17,82 EUR. Der letzte Schlusskurs (24,39 EUR) liegt damit deutlich darüber (+36,87 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Encavis somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (20,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+19,91 Prozent Abweichung). Die Encavis-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. In Summe wird Encavis auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.

Encavis bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Encavis-Aktie:

Kurs: 24,52 EUR +0,53 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.08.2022 10:02:07)

ISIN: DE0006095003

Sektor: Utilities

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: ECV:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.