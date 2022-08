Wall Street in Wartestellung | Dell | Electronic Arts | Affirm | Marvell im Fokus

Die Wall Street ist in Wartestellung. Um 16 Uhr MEZ wird er bei der Jackson Hole Tagung eine Rede halten. Wir sehen seit Tagen jede Menge Rhetorik aus dem Umfeld der Notenbank. Die Signale sind im Grunde stets die gleichen: Die ersten erfreulichen Daten zur Inflation, aber die Schlacht ist nicht gewonnen. Weitere Zinsanhebungen sind gerechtfertigt. Mich würde es nicht wundern, wann Powell die Kommentare wiederholt, und alles offen lässt. Am 8. Sept. ist die nächste Rede geplant. Bis dahin liegen die August Arbeitsmarktdaten vor und wir dürfen auf mehr Klarheit hoffen.



0:00 - Intro

0:22 - Wall Street in Wartestellung | FED-Day

6:26 - Überblick über die letzten Handelstage

8:15 - Electronic Arts

10:01 - Enttäuschende Ertragszahlen

10:36 - Kosmetikunternehmen performen gut

11:09 - Affirm

12:44 - Was nehmen wir mit aus dieser Woche?

14:47 - Dell

16:45 - Marvell | Gap

19:11 - T-Mobile USA

22:10 - Ausblick auf kommende Woche

23:16 - Peloton



