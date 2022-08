Woodside Energy hebt die Zwischendividende deutlich an

Das australische Energieunternehmen Woodside Energy Group Ltd. (ISIN: AU0000224040) wird eine Zwischendividende in Höhe von 1,09 US-Dollar je Aktie für das erste Halbjahr 2022 (Vorjahr: 0,30 US-Dollar) ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 6. Oktober 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 8. September 2022.

Woodside Energy (zuvor Woodside Petroleum) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr lag bei insgesamt 1,35 US-Dollar (0,30 US-Dollar Zwischendividende + 1,05 US-Dollar Schlussdividende). Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 24,75 Euro und der letztjährigen Ausschüttung liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 4,04 Prozent.

Woodside verzeichnete in den ersten 6 Monaten zum 30. Juni 2022 einen bereinigten Gewinn von 1,82 Mrd. US-Dollar nach 354 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Konzern profitierte von steigenden Energiepreisen sowie von den Sanktionen gegen Russland, die Gaskäufer gezwungen haben, sich nach alternativen Lieferanten umzusehen.

Woodside Energy mit Sitz in Perth wurde 1954 gegründet. Im Juni 2022 wurde die Fusion des Öl- und Gasportfolios von BHP mit der Woodside Energy Group Limited abgeschlossen. Woodside gehört damit zu den 10 größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten der Welt.

Redaktion MyDividends.de