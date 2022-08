BYD bricht weiter ein! Die Bären hoffen auf mehr, aber...

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 31,005 € (L&S)

Das mit Abstand größte Handelsinteresse auf Tradegate gibt es heute in der BYD-Aktie, zumindest im frühen Mittwochshandel. Hier wurden bereits mehr als 1150 Transaktionen abgewickelt. Der in der Top-Liste zweitplatzierte Wert, die FREYR-Battery-Aktie schafft es gerade einmal auf knapp 300 Transaktionen und die beste DAX-Aktie, Porsche liegt sogar noch knapp hinter FREYR. Man kann also sagen, in der BYD-Aktie steppt der Bär und das im wortwörtlichen Sinn. Die Aktie gibt heute nämlich kräftig nach und notiert aktuell auf Tradegate 3,59 % im Verlust.

Long oder Short?

Kurzfristig wird mit den heutigen Kursverlusten der laufende Abwärtstrend bestätigt, wobei sich dieser sogar noch beschleunigt. Auf der anderen Seite aber trifft der Kurs nun auf einen markanten Unterstützungsbereich um 30 EUR. Mit der Nähe zu diesem könnte zumindest eine kurzfristige Stabilisierung einsetzen. Im Idealfall gelingt sogar die vollständige Bodenbildung und ein neuer Aufwärtstrend kann gestartet werden. Dann dürften die Kurse in Richtung 35 EUR und später auch zum Jahreshoch durchstarten.

Zum jetzigen Zeitpunkt muss jedoch festgehalten werden, dass dieses Szenario noch nicht einmal in Ansätzen zu erkennen ist. Jetzt auf steigende Notierungen zu setzen, ist also entsprechend riskant. Sollte der angesprochene Support nämlich nicht halten, könnten die Kurse in den nächsten Wochen weiter in Richtung 25-24 EUR fallen.

BYD Co. Ltd.

Fazit: Aus trendtechnischer Sicht wäre in der BYD-Aktie weiterhin die Verkäuferseite zu favorisieren. Dafür sollten jedoch höhere Kurse als das aktuelle Preisniveau genutzt werden. Mit diesem ist die Aktie zu dicht am nächsten Support, auf dem durchaus eine Bodenbildung stattfinden könnte. Genau dies wäre für antizyklische Trader eine interessante Chance. Diese könnten versuchen, um 30 EUR eine Position aufzubauen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)