DGAP-DD: adesso SE deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.08.2022 / 12:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: RDF Familienstiftung

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Rainer Nachname(n): Rudolf Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adesso SE

b) LEI

529900KOICE97ZSA1O52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0Z23Q5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 120.80 EUR 845.60 EUR 120.80 EUR 3140.80 EUR 121.00 EUR 1210.00 EUR 119.40 EUR 3701.40 EUR 119.00 EUR 2975.00 EUR 119.00 EUR 20825.00 EUR 119.00 EUR 23800.00 EUR 119.00 EUR 3927.00 EUR 119.00 EUR 12852.00 EUR 119.80 EUR 3234.60 EUR 120.40 EUR 6381.20 EUR 120.60 EUR 4824.00 EUR 120.40 EUR 3852.80 EUR 121.00 EUR 4598.00 EUR 120.40 EUR 3973.20 EUR 119.60 EUR 4066.40 EUR 121.20 EUR 4363.20 EUR 122.80 EUR 4420.80 EUR 123.00 EUR 10824.00 EUR 123.00 EUR 4674.00 EUR 121.40 EUR 5948.60 EUR 120.80 EUR 241.60 EUR 120.80 EUR 4348.80 EUR 120.00 EUR 120.00 EUR 120.00 EUR 4080.00 EUR 119.00 EUR 4522.00 EUR 120.60 EUR 4703.40 EUR 120.00 EUR 4200.00 EUR 119.80 EUR 4193.00 EUR 119.00 EUR 2499.00 EUR 119.80 EUR 2036.60 EUR 120.00 EUR 5880.00 EUR 119.80 EUR 3833.60 EUR 120.40 EUR 3852.80 EUR 120.40 EUR 4334.40 EUR 120.60 EUR 3738.60 EUR 121.00 EUR 847.00 EUR 121.20 EUR 3393.60 EUR 121.80 EUR 3775.80 EUR 121.00 EUR 4477.00 EUR 121.60 EUR 12038.40 EUR 121.80 EUR 1461.60 EUR 121.40 EUR 4127.60 EUR 121.40 EUR 5463.00 EUR 121.80 EUR 3288.60 EUR 122.00 EUR 1708.00 EUR 122.00 EUR 4636.00 EUR 121.80 EUR 6820.80 EUR 121.60 EUR 2310.40 EUR 121.80 EUR 1827.00 EUR 121.60 EUR 3769.60 EUR 121.00 EUR 1815.00 EUR 121.20 EUR 2424.00 EUR 120.60 EUR 1688.40 EUR 120.80 EUR 3744.80 EUR 120.80 EUR 120.80 EUR 121.00 EUR 484.00 EUR 120.80 EUR 1087.20 EUR 120.20 EUR 3726.20 EUR 120.60 EUR 3859.20 EUR 120.80 EUR 1812.00 EUR 121.20 EUR 242.40 EUR 121.20 EUR 4484.40 EUR 121.60 EUR 4620.80 EUR 121.20 EUR 4484.40 EUR 121.60 EUR 4134.40 EUR 121.60 EUR 5107.20 EUR 121.80 EUR 3410.40 EUR 122.00 EUR 4270.00 EUR 121.20 EUR 1454.40 EUR 121.40 EUR 2549.40 EUR 120.60 EUR 1688.40 EUR 120.60 EUR 12783.60 EUR 120.60 EUR 12783.60 EUR 120.60 EUR 12783.60 EUR 120.80 EUR 3865.60 EUR 120.60 EUR 1567.80 EUR 121.00 EUR 4114.00 EUR 121.00 EUR 121.00 EUR 121.20 EUR 3636.00 EUR 121.20 EUR 242.40 EUR 121.40 EUR 1456.80 EUR 121.40 EUR 3156.40 EUR 121.80 EUR 3897.60 EUR 121.80 EUR 3410.40 EUR 122.00 EUR 3660.00 EUR 122.00 EUR 4636.00 EUR 122.00 EUR 854.00 EUR 122.00 EUR 4514.00 EUR 122.00 EUR 5246.00 EUR 122.00 EUR 6832.00 EUR 122.00 EUR 4270.00 EUR 122.00 EUR 3782.00 EUR 122.00 EUR 3782.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 120.7768 EUR 405568.4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.08.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

31.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de