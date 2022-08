DGAP-DD: Adtran Holdings, Inc. deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.08.2022 / 16:47 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Brian Nachname(n): Protiva

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vice Chairman of the Board of Directors

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 26.501 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059), die durch die Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen des ADVA Optical Networking SE (ADVA) Aktienoptionsprogramms 2011 erworben wurden, das von der ADTRAN Holdings, Inc. (ADTRAN) im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss von ADVA und ADTRAN übernommen wurde.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24.6600 USD 2466.00 USD 24.5800 USD 2458.00 USD 24.6000 USD 2460.00 USD 24.6000 USD 4920.00 USD 24.7200 USD 2472.00 USD 24.6900 USD 2469.00 USD 24.8000 USD 1959.20 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.8000 USD 173.60 USD 24.8000 USD 173.60 USD 24.8000 USD 173.60 USD 24.7220 USD 2472.20 USD 24.7704 USD 2477.04 USD 24.7600 USD 2476.00 USD 24.7350 USD 2473.50 USD 24.7800 USD 2478.00 USD 24.7800 USD 2478.00 USD 24.7800 USD 2478.00 USD 24.8510 USD 2485.10 USD 24.8600 USD 2486.00 USD 24.8850 USD 4977.00 USD 24.9100 USD 523.11 USD 24.9100 USD 1967.89 USD 24.9300 USD 2493.00 USD 24.9348 USD 2493.48 USD 24.9300 USD 2493.00 USD 24.9300 USD 2493.00 USD 24.9400 USD 2494.00 USD 24.9000 USD 2490.00 USD 24.9200 USD 2492.00 USD 24.9000 USD 2490.00 USD 24.9000 USD 2490.00 USD 24.9287 USD 2492.87 USD 24.9200 USD 2492.00 USD 24.8900 USD 2240.10 USD 24.8900 USD 248.90 USD 24.8000 USD 669.60 USD 24.8000 USD 1810.40 USD 24.8100 USD 2481.00 USD 24.8200 USD 2482.00 USD 24.8300 USD 2483.00 USD 24.8200 USD 2482.00 USD 24.8300 USD 2483.00 USD 24.8300 USD 2483.00 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.7600 USD 2476.00 USD 24.7700 USD 2477.00 USD 24.8100 USD 2481.00 USD 24.8100 USD 2481.00 USD 24.8100 USD 1339.74 USD 24.8100 USD 992.40 USD 24.8100 USD 148.86 USD 24.8100 USD 2481.00 USD 24.8100 USD 2481.00 USD 24.8300 USD 2483.00 USD 24.8171 USD 4963.42 USD 24.8000 USD 272.80 USD 24.8000 USD 1984.00 USD 24.8000 USD 173.60 USD 24.8050 USD 2480.50 USD 24.8000 USD 49.60 USD 24.8000 USD 2480.00 USD 24.8000 USD 2480.00 USD 24.8100 USD 545.82 USD 24.8100 USD 1860.75 USD 24.8100 USD 74.43 USD 24.8000 USD 2480.00 USD 24.8200 USD 2482.00 USD 24.8300 USD 2483.00 USD 24.8131 USD 4962.62 USD 24.8500 USD 2485.00 USD 24.8300 USD 2483.00 USD 24.8200 USD 2482.00 USD 24.8200 USD 49.64 USD 24.8200 USD 2482.00 USD 24.8157 USD 2481.57 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.8000 USD 2480.00 USD 24.8000 USD 4637.60 USD 24.8000 USD 322.40 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.7650 USD 2476.50 USD 24.7900 USD 2379.84 USD 24.7900 USD 99.16 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.7900 USD 2479.00 USD 24.7500 USD 2475.00 USD 24.7752 USD 2477.52 USD 24.7500 USD 2475.00 USD 24.7500 USD 2475.00 USD 24.7400 USD 2474.00 USD 24.7300 USD 2473.00 USD 24.7300 USD 2473.00 USD 24.7200 USD 2422.56 USD 24.7200 USD 49.44 USD 24.6500 USD 4930.00 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6400 USD 2464.00 USD 24.6500 USD 2465.00 USD 24.6435 USD 4928.70 USD 24.6100 USD 2313.34 USD 24.6100 USD 762.91 USD 24.5700 USD 49.14 USD 24.5700 USD 1744.47 USD 24.5700 USD 49.14 USD 24.5700 USD 614.25 USD 24.5500 USD 2455.00 USD 24.5500 USD 73.65 USD 24.5500 USD 2381.35 USD 24.5773 USD 2457.73 USD 24.5300 USD 24.53 USD 24.5300 USD 2403.94 USD 24.5300 USD 24.53 USD 24.5500 USD 220.95 USD 24.5500 USD 2234.05 USD 24.5500 USD 2455.00 USD 24.5300 USD 1545.39 USD 24.5300 USD 907.61 USD 24.5300 USD 2453.00 USD 24.5600 USD 957.84 USD 24.5600 USD 1498.16 USD 24.5810 USD 4916.20 USD 24.6200 USD 2462.00 USD 24.6200 USD 467.78 USD 24.6200 USD 1994.22 USD 24.627 USD 4925.40 USD 24.6400 USD 2464.00 USD 24.6600 USD 2466.00 USD 24.6700 USD 2467.00 USD 24.6600 USD 2466.00 USD 24.6574 USD 2465.74 USD 24.6500 USD 2465.00 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6420 USD 2464.20 USD 24.6100 USD 24.61 USD 24.6000 USD 2435.40 USD 24.6300 USD 24.63 USD 24.6300 USD 2438.37 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6400 USD 2464.00 USD 24.6400 USD 2464.00 USD 24.6300 USD 6477.69 USD 24.6300 USD 911.31 USD 24.6415 USD 2464.15 USD 24.6400 USD 2464.00 USD 24.6500 USD 2465.00 USD 24.6500 USD 2465.00 USD 24.6700 USD 2467.00 USD 24.6545 USD 2465.45 USD 24.6489 USD 2464.89 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6311 USD 2463.11 USD 24.6200 USD 1624.92 USD 24.6200 USD 295.44 USD 24.6100 USD 541.42 USD 24.5900 USD 24.59 USD 24.5900 USD 24.59 USD 24.5900 USD 2409.82 USD 24.5900 USD 1401.63 USD 24.5900 USD 1057.37 USD 24.6100 USD 4922.00 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6110 USD 2461.10 USD 24.6300 USD 1059.09 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6350 USD 2463.50 USD 24.6350 USD 2463.50 USD 24.6262 USD 2462.62 USD 24.6262 USD 2462.62 USD 24.6247 USD 2462.47 USD 24.6400 USD 960.96 USD 24.6400 USD 246.40 USD 24.6400 USD 1256.64 USD 24.6400 USD 2464.00 USD 24.6566 USD 2465.66 USD 24.6600 USD 2466.00 USD 24.6600 USD 2466.00 USD 24.6360 USD 4927.20 USD 24.6360 USD 4927.20 USD 24.6360 USD 2463.60 USD 24.5900 USD 2459.00 USD 24.5900 USD 2459.00 USD 24.6200 USD 4924.00 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6300 USD 2463.00 USD 24.6190 USD 2461.90 USD 24.6200 USD 2462.00 USD 24.6100 USD 24.61 USD 24.6100 USD 2461.00 USD 24.6100 USD 2461.00 USD 24.6100 USD 2461.00 USD 24.6100 USD 2461.00 USD 24.6100 USD 2461.00 USD 24.6100 USD 2461.00 USD 24.6000 USD 49.20 USD 24.6000 USD 2410.80 USD 24.6000 USD 2460.00 USD 24.6000 USD 2460.00 USD 24.5900 USD 2409.82 USD 24.5900 USD 49.18 USD 24.5848 USD 4916.96 USD 24.5300 USD 1766.16 USD 24.5300 USD 49.06 USD 24.5400 USD 1177.92 USD 24.5300 USD 637.78 USD 24.5400 USD 122.70 USD 24.5400 USD 220.86 USD 24.5400 USD 932.52 USD 24.5400 USD 2454.00 USD 24.5400 USD 441.72 USD 24.5400 USD 2454.00 USD 24.5400 USD 2012.28 USD 24.5400 USD 2454.00 USD 24.5400 USD 4908.00 USD 24.5400 USD 2454.00 USD 24.5700 USD 2457.00 USD 24.5600 USD 2456.00 USD 24.5600 USD 4912.00 USD 24.5700 USD 2457.00 USD 24.5700 USD 2457.00 USD 24.5775 USD 2457.75 USD 24.5775 USD 2457.75 USD 24.5842 USD 4916.84 USD 24.5300 USD 1201.97 USD 24.5300 USD 1251.03 USD 24.5200 USD 2452.00 USD 24.5405 USD 7362.15 USD 24.5405 USD 2454.05 USD 24.5405 USD 2454.05 USD 24.5250 USD 4905.00 USD 24.5200 USD 2452.00 USD 24.5200 USD 2452.00 USD 24.5200 USD 12260.00 USD 24.5300 USD 2453.00 USD 24.5700 USD 2457.00 USD 24.5027 USD 14701.62 USD 24.5027 USD 12251.35 USD 24.4700 USD 3597.09 USD 24.4700 USD 1296.91 USD 24.4700 USD 171.29 USD 24.4700 USD 1321.38 USD 24.4700 USD 1712.90 USD 24.4700 USD 1394.79 USD 24.4700 USD 293.64 USD 24.4700 USD 4894.00 USD 24.4700 USD 19576.00 USD 24.4800 USD 195.84 USD 24.4800 USD 244.80 USD 24.4800 USD 244.80 USD 24.4800 USD 195.84 USD 24.4800 USD 465.12 USD 24.4800 USD 244.80 USD 24.4750 USD 4895.00 USD 24.4800 USD 807.84 USD 24.4800 USD 2448.00 USD 24.4800 USD 5189.76 USD 24.4800 USD 4602.24 USD 24.4800 USD 7392.96 USD 24.4800 USD 1738.08 USD 24.4800 USD 2448.00 USD 24.4800 USD 4896.00 USD 24.4800 USD 7344.00 USD 24.4800 USD 2448.00 USD 24.4800 USD 7344.00 USD 24.4800 USD 391.68 USD 24.4800 USD 7662.24 USD 24.5100 USD 735.30 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24.6407 USD 653003.19 USD

e) Datum des Geschäfts

23.08.2022; UTC−4

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ MIC: XNAS

