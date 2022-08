HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HUBER+SUHNER von grösstem Automobilzulieferer als Entwicklungs- und Produktionspartner für Radarantennen nominiert



31.08.2022 / 06:45 CET/CEST



HUBER+SUHNER erhält den Zuschlag für die Herstellung und Lieferung von Radarantennen für das automatisierte Fahren an Bosch. Das automatisierte Fahren gilt als eine der Mobilitätsformen mit grossem Zukunftspotenzial. Bosch, der weltweit grösste Automobilzulieferer, hat HUBER+SUHNER als Partner für die Entwicklung und Produktion von Antennen nominiert, die in Radarsensoren für das assistierte und automatisierte Fahren eingesetzt werden. Eine der Voraussetzungen für das automatisierte Fahren ist die getreue Abbildung der Fahrzeugumgebung mittels Radar. Die 3D-Antennentechnologie von HUBER+SUHNER, basierend auf metallisiertem Kunststoff, trägt einen entscheidenden Teil dazu bei, dass Fahrerassistenzsysteme die Position, Relativgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung anderer Verkehrsteilnehmer und Objekte aus weiter Entfernung und selbst bei höheren Geschwindigkeiten höchst zuverlässig erfassen. Ausschlaggebend für die Partnerschaft mit HUBER+SUHNER ist für Bosch die Produkt- und Prozessentwicklungskompetenz sowie die Möglichkeit, vom Engineering bis zur Serienproduktion alles aus einer Hand zu erhalten. Mit dieser Nominierung erreicht HUBER+SUHNER einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung der Wachstumsstrategie im Automobilmarkt. Bereits letztes Jahr konnte HUBER+SUHNER die Serienproduktion zur Lieferung von Radarantennen für einen führenden Hersteller von Fahrerassistenzsystemen aufnehmen. Medienmitteilung als PDF Link Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news HUBER+SUHNER AG

