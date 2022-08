Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 31.08.2022 Kursziel: 4,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,40. Zusammenfassung: ad pepper media (APM) hat endgültige H1-Zahlen veröffentlicht, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Der Umsatz des ersten Halbjahres sank im Jahresvergleich um 12% auf EUR11,8 Mio., und das EBITDA fiel von EUR2,3 Mio. auf EUR-0,2 Mio. Das Nettoergebnis belief sich auf EUR-1,5 Mio. (H1/21: EUR1,0 Mio.). Für Q3 erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf dem Niveau von Q2 (EUR5,9 Mio.) und leicht sinkende Betriebskosten im Quartalsvergleich. Hohe Inflation, geringes Verbrauchervertrauen und eine drohende Rezession bilden ein schwieriges Marktumfeld für die Werbebranche. APM hat Kostensenkungen eingeleitet, um sich auf die schwächere Werbenachfrage einzustellen. Diese konzentrieren sich auf den britischen Markt (Webgains), wo der Umsatzrückgang besonders hoch ausfiel (-23% y/y). Wir halten vorerst an unserer Gesamtjahresprognose fest, räumen aber ein, dass die Visibilität insbesondere für das wichtige Weihnachtsquartal gering bleibt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR4,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.40 price target. Abstract: ad pepper media (APM) has published final H1 figures, which match preliminary numbers. H1 revenue declined 12% y/y to EUR11.8m and EBITDA fell

from EUR2.3m to EUR-0.2m. The net result amounted to EUR-1.5m (H1/21: EUR1.0m). For

Q3, the company expects revenue on par with Q2 (EUR5.9m) and slightly declining operating costs q/q. High inflation, low consumer confidence and a looming recession are a difficult market environment for the advertising sector. APM has initiated cost cuts to adjust to weaker advertising demand. These focus on the UK market (Webgains), where the revenue decline was particularly high (-23% y/y). We stick to our full-year forecast for the time being, but concede that visibility remains low, especially for the important Christmas quarter. An updated DCF model still yields a EUR4.40 price target. We reiterate our Buy recommendation.