DGAP-News: CompuGroup Medical bestätigt Mittelfristziele anlässlich des Kapitalmarkttages

CompuGroup Medical bestätigt Mittelfristziele anlässlich des Kapitalmarkttages



01.09.2022 / 09:48 CET/CEST

CGM auf gutem Weg zu starkem Umsatzwachstum im Jahr 2022

Organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich über 5 % pro Jahr bis 2025 bestätigt

Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge nach Investitionsphase auf rund 27 % in 2025 erwartet

Alle Segmente überzeugen mit Umsatz- und Margenwachstum

Kürzlich angehobene Prognose für 2022 bestätigt

Koblenz. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, veranstaltet heute den jährlichen Kapitalmarkttag in Koblenz. Die geschäftsführenden Direktoren sowie der CEO der US-Tochtergesellschaft gewähren detaillierte Einblicke in das Wachstumspotenzial der einzelnen Geschäftssegmente und zeigen, wie die Produktpalette des Unternehmens die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreibt.



Das Unternehmen hat beim letztjährigen Kapitalmarkttag im September 2021 zum ersten Mal Mittelfristziele bekannt gegeben. In den vergangenen zwölf Monaten hat CGM deutliche Fortschritte im Hinblick auf diese Ambitionen erreicht, und das Management bestätigt heute erneut die Zielsetzung, von 2021 bis 2025 durchschnittlich eine jährliche organische Wachstumsrate von 5 % und mehr zu erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf etwa 25 % im Jahr 2023 und auf etwa 27 % im Jahr 2025 steigen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze, welcher die hohe Widerstandskraft des Geschäfts von CGM unterstreicht, soll bis 2025 weiter auf mehr als 70 % steigen.



„Mit dem umfassenden Produktportfolio ist CGM sehr gut aufgestellt, um alle Akteure im Gesundheitswesen bei der Bewältigung der stetig wachsenden Anforderungen nachhaltig zu unterstützen. Die digitale Patientenreise wird zur Realität und wir liefern die Produkte und Lösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen“, betont der Sprecher der geschäftsführenden Direktoren & CFO Michael Rauch. „Die in 2021 initiierten Investitionen werden sich für alle Segmente des Unternehmens zunehmend in höheren Margen auszahlen, wofür das vierte Quartal 2022 den ersten Beweis liefern wird.“



Weitere Informationen zum Capital Markets Day 2022 stehen auf der Unternehmenswebsite unter







Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



Kontakt für Redaktionen:

Alexander Weimer

Head of Corporate Communications

T +49 261 8000-6100

M presse@cgm.com



Kontakt für Analysten und Investoren:

Claudia Thomé

Corporate Vice President Investor Relations

T +49 160 3630362

