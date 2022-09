FRESENIUS SE - Absturz auf tiefsten Stand seit 10 Jahren?

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 24,430 € (XETRA)

Seit vor gut einem Jahr eine Erholungsphase am Widerstand bei 46,51 EUR letztlich doch noch gescheitert war, setzt sich der Aktie von Fresenius eine übergeordnete Baisse fort, die bis in das Jahr 2017 zurückreicht.

Dabei brach der Wert zuletzt an das Tief des Jahres 2020 ein und unterschritt die Marke von 24,25 EUR Anfang August kurz, ehe eine Erholung begann, die ihrerseits am Widerstand bei 26,69 EUR gestoppt wurde.

Sollte die 24,25-EUR-Marke in der laufenden Woche ein weiteres Mal unterschritten werden, sind weitere Abgaben bis an das Kursziel bei 22,30 EUR und darunter an die langfristige Unterstützung bei 21,21 EUR zu erwarten. Hierbei handelt es sich um ein Verlaufshoch aus der ersten großen Aufwärtstrendphase der Aktie im Jahr 2007, das mit dem 76,4 %-Retracement der gesamten Rallyphase von 2002 bis zum Allzeithoch zusammentrifft. Bleibt an dieser Stelle eine Erholung aus, müsste man sich unterhalb von 20,00 EUR bereits auf Verluste bis 18,00 EUR und darunter bis 15,50 EUR einstellen. Auf diesem Niveau könnte allerdings eine langfristige Trendwende starten.

Bullisch wäre dagegen weiterhin erst ein Anstieg über das Zwischentief bei 26,69 EUR. In der Folge könnte die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 29,00 EUR erreicht werden.

Fresenius SE Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)