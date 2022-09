NVIDIA- und AMD-Aktie unter Druck - keine KI-Chips mehr nach Russland und China

Die Chipwerte Nvidia und AMD gehörten am Mittwoch zu den sechs größten Tagesverlierern im Nasdaq100-Index. Die Aktie von Nvidia verlor gestern 2,42 Prozent an Wert und liegt heute vorbörslich knapp 6 Prozent im Minus. bei AMD sieht es nicht viel besser aus: Gestern verlor der Wert ebenfalls gut 2,4 Prozent, heute Vormittag wird die Aktie weitere 3,7 Prozent tiefer gehandelt. Was ist da los?

Exportbeschränkungen für Hochleistungschips

Die USA haben neue Beschränkungen für den Export von Hochleistungschips nach China und Russland verhängt. Die Restriktionen betreffen Mikroprozessoren, die vor allem bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz benötigt werden. Der US-Chiphersteller Nvidia erklärte am Mittwoch (Ortszeit), dass amerikanische Behörden verfügt hätten, den Export von zwei Hochleistungschips nach China zu stoppen.

Damit solle unter anderem die Fähigkeit chinesischer Firmen eingeschränkt werden, Hochleistungssysteme zur Gesichtserkennung bauen zu können. Nvidia ist bei Verbrauchern vor allem für seine Grafikchips bekannt. Leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) sind aber auch in der Lage, rasend schnell Rechenschritte für das maschinelle Lernen abzuarbeiten. Von den Exportbeschränkungen sind nach der Erklärung von Nvidia gegenüber US-Börsenaufsicht SEC die Baureihen A100 und H100 betroffen.

Auch der Chiphersteller AMD erklärte, er habe eine ähnliche Verfügung seine GPU-Produktlinie erhalten. Auch hier geht es um Chips, die sich vor allem für KI-Berechnungen eignen.

Die Regierung von Präsident Joe Biden versucht seit Monaten, den High-Tech-Export in Länder wie China und Russland stärker zu regulieren. Zuletzt hatte das Handelsministerium eine Vorschrift eingeführt, die den Export von Chipdesignsoftware blockieren könnte, die für die Herstellung der nächsten Chipgeneration erforderlich ist. China ist ein wichtiger Markt von Nvidia. Die Exportbeschränkungen könnten laut der Mitteilung des Unternehmens bis zu 400 Millionen Dollar Quartalsumsatz kosten. Die Aktie des Unternehmens gab nachbörslich um knapp 6,6 Prozent nach.

Nvidia fällt auf neue Jahrestiefs

Die Nvidia-Aktie sollte heute mit einer Abwärtskurslücke auf einem neuen Jahrestief im Bereich 142 USD eröffnen. Das bisherige Jahrestief aus dem Juli lag bei 144,50 USD.

Sollte den Käufern im heutigen Handelsverlauf kein schnelles Comeback gelingen, wäre der Weg frei in Richtung 116 USD. Dort befindet sich ein signifikantes Zwischentief aus dem März 2021. (mit Material von dpa-AFX)