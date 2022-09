onvista Chartzeit: Panik am Aktienmarkt - was jetzt kaufbar ist

„Wir befinden uns im Jahre 2022 nach Christus. Der Ganze Aktienmarkt ist von der Zinspanik befallen und alle Aktien stürzen in den Keller. Alle Aktien? Nein! Einige von unbeugsamen Käufern bevölkerte Aktien stehen auch in der aktuellen Situation kurz vor ihren Jahreshochs!“ Frei nach Asterix und Obelix gibt es auch in diesen schweren Zeiten einzelne Branchen und Einzelaktien, die hervorragende Performance generieren. Martin zeigt euch heute, wo momentan relative Stärke zu finden ist.

Außerdem gibt es wieder die Lightning Round mit euren Wunschaktien in der Analyse.