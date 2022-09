Varta: Aktie hat Luft auf der Unterseite bis 50 EUR

Die Aktie des Batterieherstellers Varta kostete vor einem Jahr noch gut 100 EUR mehr je Aktie, befindet sich allerdings seit mehreren Monaten in einem intakten Bärenmarkt. Gestern rutschte die Aktie auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Der Weg des geringsten Widerstands

Nachdem die Anteilsscheine im ersten Halbjahr mehrfach an der 100 EUR-Marke gescheitert waren, hatte sich der Abwärtstrend in der Varta-Aktie zuletzt noch einmal beschleunigt. Gestern nun wurde die wichtige Horizontalunterstützung bei 68 EUR per Tagesschluss unterboten und damit ein weiteres prozyklisches Verkaufssignal generiert.

So lange den Käufern in den kommenden Tagen nun kein schneller Rebound inklusive Tagesschlusskurs oberhalb von 68/69 EUR gelingt, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter klar südwärts.

Kursziel 50 EUR?

Die schlechte Nachricht für die Käufer: Die nächste wirklich relevante Unterstützungsmarke befindet sich erst um 50,50 EUR. Dort hatte die Aktie im Frühjahr 2020 wieder gen Norden hin gedreht. Dieses Level könnte im Zuge der aktuell laufenden Verkaufswelle in den kommenden Wochen durchaus erreicht werden, bevor erneut Chancen auf eine nachhaltige Stabilisierung bestehen.