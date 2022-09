DGAP-Adhoc: stock3 AG (vormals BörseGo AG) steigt in m:access der Börse München auf

DGAP-Ad-hoc: stock3 AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Sonstiges

stock3 AG (vormals BörseGo AG) steigt in m:access der Börse München auf



05.09.2022 / 15:44 CET/CEST

Corporate News

stock3 AG (vormals BörseGo AG) steigt in m:access der Börse München auf Wechsel in das Mittelstandssegment nach gut fünf Monaten im Freiverkehr der Börse München

Vorangegangene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Aktiensplit München, 05.09.2022 – Die Aktien der Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) wurden heute in das Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München aufgenommen. Kurz zuvor, am 23.08.2022, hatte sich das Unternehmen nach 22 Jahren im Zuge ihrer Einmarkenstrategie von BörseGo AG in stock3 AG umbenannt. Unter dem alten Namen war die Gesellschaft am 25.03.2022 im Freiverkehr der Börse München gestartet. Der Segmentwechsel wurde durch eine in der Hauptversammlung am 15.07.2022 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und dem anschließenden Aktiensplit im Verhältnis 1:9 möglich, womit die stock3 AG alle Anforderungen des auf Mittelständler ausgelegten Börsensegments erfüllt. „Wir erwarten uns von der Notierung im m:access eine erhöhte Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt und fühlen uns für die damit einhergehenden zusätzlichen Transparenzanforderungen bestens gewappnet“, kommentiert Robert Abend die neue Notierung. „Von Beginn an haben wir uns an den Richtlinien des m:access orientiert, zumal die Aufnahme in dieses Segment schon zum Börsengang von uns beabsichtigt war.“ Zusätzlich werden die Aktien der stock3 AG in Kürze zum Frankfurter Xetra-Handel zugelassen. Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen ab Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3. Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 startete das Unternehmen im Freiverkehr der Börse München (ISIN DE000A0S9QZ8), seit September 2022 ist es im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Mehr unter www.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@stock3.com 05.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

