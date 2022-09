dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.09.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/IPO: Blume will VW und Porsche weiter leiten - Porsche-Börsengang bald?

WOLFSBURG/STUTTGART - Der neue Volkswagen -Chef Oliver Blume will die Leitung des Autokonzerns und der Tochter Porsche auf Dauer behalten. "Für mich war die Doppelfunktion eine Voraussetzung", sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Die beiden Rollen ergänzen sich ideal: operativ eng in die Prozesse und Technologien einer Marke eingebunden sein, um strategisch im Konzern die richtigen Entscheidungen zu treffen." Beim geplanten Börsengang der Porsche AG könnte derweil in der laufenden Woche die nächste Hürde genommen werden.

IPO/VW: Vorbereitung möglichen Porsche-Börsengangs 'geht planmäßig voran'

WOLFSBURG/STUTTGART - Kurz vor einer erwarteten Entscheidung zum möglichen Börsengang der Tochter Porsche hat VW -Finanzvorstand Arno Antlitz das grundsätzliche Vorhaben noch einmal bestätigt. "Die Prüfung und Vorbereitung ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit und der meines Teams. Hier geht es planmäßig voran", sagte der Manager hierzu am Montag in einer internen Veröffentlichung. Für den weiteren Tagesverlauf waren erneute Beratungen des Vorstands und des Aufsichtsrats darüber angekündigt, ob ein Teil der Aktien der Porsche AG künftig öffentlich gehandelt werden soll. Dem Vernehmen nach könnte sich der Beschluss bis in die späten Abendstunden ziehen.

RWE-Chef zur Strompreisbremse: Markteingriffe müssen befristet werden

BERLIN - Die von der Ampel-Koalition geplanten Eingriffe in den Strommarkt müssen aus Sicht von RWE -Chef Markus Krebber umsichtig gestaltet werden. "Kurzfristige Markteingriffe der Bundesregierung, wie etwa die Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen müssen deshalb so gestaltet werden, dass die Funktionsweise des Marktes und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen unter allen Umständen erhalten bleibt", sagte Krebber der "Rheinischen Post" (Dienstag). Zudem müssten die Markteingriffe befristet sein.

Vorerst keine neuen Verhandlungen zwischen Lufthansa und Piloten

FRANKFURT - Nach der ersten Streikwelle gibt es vorerst keine neuen Verhandlungen zwischen der Lufthansa und ihren Piloten. Es seien bislang weder konkrete Gesprächstermine noch ein verbessertes Angebot eingegangen, sagte am Montag ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt. Eine Unternehmenssprecherin betonte zwar die grundsätzliche Gesprächsbereitschaft der Lufthansa, nannte aber ebenfalls keine konkreten Termine.

Branchenverband: Chemieproduktion um zehn Prozent gesunken

FRANKFURT - Die Energiekrise hat dem Verband der Chemischen Industrie zufolge bereits zu einem heftigen Produktionseinbruch in der Branche geführt. "Die Lage ist dramatisch. Seit Jahresbeginn ist die Chemieproduktion um zehn Prozent gesunken", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

UBS verzichtet auf Kauf des Online-Vermögensverwalters Wealthfront

ZÜRICH - Die UBS bläst den Kauf des amerikanischen Online-Vermögensverwalters Wealthfront ab. Mit der im Februar angekündigten Transaktion wollte die Schweizer Großbank junge Reiche der Generationen Y und Z als Kunden gewinnen. Man habe sich einvernehmlich darauf verständigt, die 1,4 Milliarden Dollar schwere Transaktion nicht zu vollziehen, teilte die UBS am späten Freitagabend ohne Angabe von Gründen mit. Die Integration von Wealthfront als Tochter der UBS-Sparte Wealth Management war eigentlich für die zweite Jahreshälfte geplant gewesen.

Presse: Credit Suisse erwägt weitgehende Zerschlagung der Investmentbank

ZÜRICH - Der Verwaltungsrat der Schweizer Großbank Credit Suisse verhandelt laut einem Medienbericht über eine weitgehende Zerschlagung der Investmentbank. Betroffen sei vor allem das US-Geschäft., wie die "Sonntagszeitung" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schreibt. Die Bank begründe den Rückzug damit, sparen zu wollen und sich auf das weniger risikobehaftete Private Banking fokussieren zu wollen. Gemäß einem vorläufigen Szenario stünden über 5000 Stellen auf der Kippe.

Weitere Meldungen -Bayer zahlt 40 Millionen Dollar bei US-Vergleich -Licht aus für die Leuchtreklame - Werbewirtschaft sieht sich bedroht -Unter Erfolgszwang: BVB gegen Außenseiter Kopenhagen gefordert -Chinesische Metropole Chengdu verlängert Corona-Lockdown -Frankreich setzt für Winter auf Hochfahren von AKW und deutsche Hilfe -Lokführer-Gewerkschaft droht mit Warnstreiks im Südwesten -Ostdeutsche Unternehmer warnen vor Versorgungslücken mit Öl-Embargo

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis