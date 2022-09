dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.09.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kreise: Lufthansa und Piloten einigen sich - Kein Streik am Mittwoch

FRANKFURT - In letzter Minute haben die Lufthansa und ihre Piloten einen erneuten Streik abgewendet. Nach dpa-Informationen einigten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt. Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch gab es zunächst noch keine offizielle Rücknahme der Streikankündigung durch die Vereinigung Cockpit. Die VC hatte in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur noch durch ein "ernstzunehmendes Angebot" seitens der Lufthansa verhindert werden könne. Bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sollte demnach am Mittwoch und Donnerstag gestreikt werden, bei der Frachttochter Lufthansa Cargo einen Tag länger.

IPO/ROUNDUP 2: Porsche-Börsengang soll im Herbst kommen

WOLFSBURG/STUTTGART - Die Porsche AG soll möglichst noch im Herbst an die Börse gehen. Von Ende September oder Anfang Oktober an könnte ein Teil der Papiere der Sportwagen-Tochter am Finanzmarkt platziert werden, wie Volkswagen am späten Montagabend nach Beratungen des Vorstands und Aufsichtsrats mitteilte. Angestrebt wird eine Notierung in Frankfurt, vollständig umgesetzt sein könnte die Neuemission bis zum Jahresende. Diese Schritte seien "vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarkt-Entwicklungen" geplant, hieß es.

IPO: VW-Finanzchef will Börsengang von Porsche 'jetzt ins Ziel fahren'

WOLFSBURG/STUTTGART - Die Unsicherheiten am Finanzmarkt infolge des Energiepreisschocks und des Ukraine-Krieges halten VW nicht vom lange geplanten Börsengang der Konzerntochter Porsche ab - jedenfalls vorerst. "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Platzierung und streben diese für Ende September/Anfang Oktober an. Dabei bleibt es", sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz am Dienstagmorgen auf die Frage, ob eine Verschiebung denkbar sei. "Wir sind hochmotiviert, das jetzt ins Ziel zu fahren." Gleichwohl werde man die weltwirtschaftliche Gesamtlage und deren weitere Entwicklung im Blick behalten, so der VW-Manager.

IPO/Porsche-Chef Blume: 'Ein historischer Moment für Porsche'

WOLFSBURG/STUTTGART - Porsche-Chef Oliver Blume hat den angekündigten Börsengang des Sportwagenbauers als einen "historischen Moment für Porsche" bezeichnet. Der geplante Börsengang wäre ein wichtiger Meilenstein für eine höhere Eigenständigkeit von Porsche, sagte Blume am Dienstagmorgen in Wolfsburg. Der Börsengang sei darauf ausgelegt, das volle Potenzial von Porsche freizusetzen.

Datenschutzverstöße: Rekordstrafe für Instagram in Irland

DUBLIN - Wegen schwerer Verstöße gegen Datenschutzregeln für Kinder muss das soziale Netzwerk Instagram in Irland 405 Millionen Euro Strafe zahlen. Es ist die höchste Geldbuße, die die irische Datenschutzbehörde (DPC) bisher verhängt hat, wie der Sender RTÉ am Dienstag berichtete.

Uniper-Mutter Fortum mit Finnland einig zu Überbrückungsfinanzierung

HELSINKI - Der Uniper -Mutterkonzern Fortum hat sich mit dem finnischen Staat auf eine Vereinbarung zur Überbrückungsfinanzierung verständigt. Damit solle der Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln sichergestellt werden, sollten die Strompreise und damit der Bedarf an Sicherheiten auf dem nordischen Rohstoffmarkt weiter deutlich steigen, teilte der finnische Energieversorger am Dienstag mit.

Uniper ruft KfW-Mittel allmählich ab - Aktie auf Rekordtief

DÜSSELDORF - Der angeschlagene Energiekonzern Uniper zehrt die ihm zugesicherten staatlichen Mittel schrittweise auf. Die vor einer Woche beantragte Ausweitung der bestehenden KfW-Kreditlinie sei zwischenzeitlich vereinbart, teilte ein Sprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag auf Anfrage mit. Der Kredit werde nach Bedarf in Tranchen abgerufen. Die Uniper-Aktie rutschte am Montag nach Aussetzung der russischen Gaslieferungen im MDax auf ein Rekordtief bei 4,912 Euro. Bei Uniper sei am Montag nichts von der bestellten Mengen angekommen, teilte der Sprecher weiter mit.

Weitere Meldungen -IPO: Porsche-Betriebsratschef begrüßt angekündigten Börsengang -Naturkatastrophen kosten Versicherer im ersten Halbjahr drei Milliarden Euro -EU-Kommission prüft Möglichkeiten für Gaspreisdeckel -Nach Beschuss: Stromausfall nahe ukrainischem AKW Saporischschja -IfW: Containerschiff-Stau in der Deutschen Bucht wieder größer -Saarland und Ford einigen sich auf zukünftige Zusammenarbeit -Kartellamt erlaubt Zuckerindustrie Kooperation bei Gasmangel -Linke gegen Atomkraft-Reserve -Nach Hakle-Insolvenzantrag: Papierhersteller klagen über Kostendruck -Regierung: Strenge Klimaregeln bringen Schub für Schiffbau in Europa -Lufthansa will in der Krise außerhalb Deutschlands wachsen Hamburg -IFA: Abschluss eines Comebacks - Elektronikmesse endet -Eon will Isar 2 für Reservebetrieb überprüfen -RTL sichert sich TV-Rechte für NFL und löst ProSiebenSat.1 ab -Kreise: Finanzministerium will steuerliche Hürden für Solaranlagen abbauen -Schweizer Energieversorger Axpo bekommt Milliarden-Kreditlinie -ROUNDUP: Europäischer Schiffbau sieht Chance in klimaneutraler Nachrüstung -Ohne Bayer und RB: Wie Amazon die Champions-League-Spiele auswählt -Gazprom spricht von Konstruktionsfehler bei Siemens-Energy-Turbine -Biobauer will Volkswagen zu schnellem Verbrenner-Ende zwingen -Kretschmann hält Entscheidung zu Atommeiler-Reserve für richtig -BVB in Europa wieder vor Gelber Wand - Reus: 'Hoffen auf Spektakel' -Netzausbau: An jedem vierten Haushalt ist Glasfaser verfügbar -Netzagenturchef rechnet mit bis zu drei Flüssiggas-Terminals -ROUNDUP: Lufthansa begrüßt geplantes Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha