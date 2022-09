Puma Long: 30-Prozent-Chance!

Alle warten auf die heutige EZB-Pressekonferenz um 14:45 Uhr MESZ und die Rede des US-Notenbankchefs Powell um 15:10 Uhr MESZ. Wenn die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden, kann dies zu erheblichen Kursausschlägen führen. Auch ein weiterer Hinweis auf eine steigende Zinsentwicklung könnte sich negativ auf die Kauflaune der Puma-Kunden auswirken. Weitere Probleme erwarten Puma in China. Mit einem Umsatzanteil von rund 25 Prozent ist die Abhängigkeit von chinesischen Konsumenten hoch. Chinesische Verbraucher beginnen, westliche Produkte zu boykottieren. Davon ist Pumas Konkurrent Adidas im großen Stil betroffen. Bis 2024 plant das Puma-Management weiterhin mit einem erheblichen Gewinnwachstum. Wenn der Plan aufgeht, kann das erwartete KGV zum aktuellen Kurs auf 15,17 sinken. Wenn der Plan nicht aufgeht, ist von weiteren Kursverlusten auszugehen.

Zum Chart

Der Kurs von Puma hat das All Time High am 19. November 2021 bei 115,40 Euro erreicht. Speziell Firmen mit hohen KGVs wurden schon Ende November 2021 abverkauft. Bis dato hat der Kurs in der Spitze knapp 50 Prozent verloren. Das partielle Tief wurde am 25. Mai 2022 bei 57,94 Euro markiert. Dieses Tief war auch der Startpunkt für eine Seitwärtskonsolidierung. Der Bereich zwischen 61,22 Euro und 57,38 Euro stellt eine Kernunterstützung dar, die in der Seitwärtskonsolidierung nie unterschritten wurde. Bleibt die Stimmung an den Märkten negativ, könnte auch diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden. Der nächste Support findet sich dann rund um die Marke bei 51,68 Euro. Heute kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass zumindest auf Sicht der nächsten Wochen die Zentralbanken positiv auf die Aktienmärkte einwirken. In diesem Fall könnte mit Stand gestern ein Boden gefunden sein.