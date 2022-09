DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Neunte Akquisition im Jahr 2022: Mutares hat einen Vertrag zum Erwerb der Steyr Motors Betriebs GmbH und der Steyr Motors Immo GmbH unterzeichnet

DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Neunte Akquisition im Jahr 2022: Mutares hat einen Vertrag zum Erwerb der Steyr Motors Betriebs GmbH und der Steyr Motors Immo GmbH unterzeichnet Zweite Plattformakquisition des Wiener Büros

Stärkung des Segments Engineering & Technology

Aktiv im Bereich der Entwicklung und Produktion von Motoren für spezielle Anwendungen München, 8. September 2022 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb der Steyr Motors Betriebs GmbH und der Steyr Motors Immo GmbH von der Thales Austria GmbH mit einem Produktionsstandort in Österreich und insgesamt rund 130 Mitarbeitern unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird noch vor Ende des Jahres erwartet. Steyr Motors mit Sitz in Steyr, Österreich, ist ein anerkannter Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Hochleistungsmotoren und elektrischen Hilfsaggregaten für Spezialanwendungen in Fahrzeugen und Booten. Die äußerst robusten, praxiserprobten und leistungsstarken Motoren basieren auf modernster Technologiebasis und weisen eine starke Innovationspipeline auf. Das Unternehmen strebt ein nachhaltiges Wachstum durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte und eine Ausweitung seines Serviceangebots an. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser geplanten Akquisition, dem zweiten Buy-Side-Deal unseres neu eröffneten Büros in Wien, wollen wir unsere Präsenz in Österreich und unser Engineering & Technology Segment stärken. Gerade unter den derzeitig schwierigen Marktbedingungen zeigt dieses Segment eine sehr robuste Performance, die nun durch die geplante Akquisition mit einem etablierten Player in diesem attraktiven Nischenmarkt der Motoren für spezielle Heavy-Duty-Anwendungen erweitert werden soll.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

