PNE - Die Käufer haben noch nicht genug

Die PNE-Aktie zählt weiterhin zu den großen Gewinnern am deutschen Markt und geht in diesem Jahr steil nach oben. Nach einem neuen Allzeithoch Ende August kam es zu Gewinnmitnahmen. Diese endeten mit dem schwachen Start in die aktuelle Woche, mit dem der Wert die zentrale Kreuzunterstützung aus Aufwärtstrendlinie und EMA50 bestätigen konnte. Von dort aus zieht er wieder nach oben.

Bald neue Allzeithoch?

Im intakten Aufwärtstrend könnte es in Kürze zu einem Test des Allzeithochs bei 17,46 EUR kommen. Ob es direkt darüber hinaus geht oder weitere Konsolidierungen oberhalb des EMA50 folgen, ist offen. Letztlich stehen die Chancen auf eine Trendfortsetzung in Richtung 20 - 21 EUR recht gut.

Kurzfristig kritischer wird es beim Bruch des Aufwärtstrendkanals und des EMA50. Rutscht die Aktie nachhaltig unter 14,90 EUR zurück, könnte eine Abwärtskorrektur eingeleitet werden. Bei 13,66 und 12,58 - 12,76 EUR liegen potenzielle Auffangzonen.

Fazit: Solange der Aufwärtstrendkanal intakt ist, haben die Käufer das Ruder in der Hand. Eine Rallyfortsetzung wäre durchaus möglich.

