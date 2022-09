REGENERON - Am Allzeithoch angekommen

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 719,000 $ (Nasdaq)

Regeneron gab in der letzten Woche Studienergebnisse zu zwei Medikamenten bekannt. Es handelt sich dabei um Dupixent und Eylea. Die Aktie sprang vor allem am Donnerstag massiv nach oben und setzte diese Rally am Freitag phasenweise fort. Mehrere Banken reagierten auf diese Meldungen mit Hochstufungen.

Am Mittwoch schloss die Aktie bei 596,44 USD, am Donnerstag lag das Tagestief bei 652,64 USD, am Freitag erzielte sie ein neues Allzeithoch bei 754,67 USD, musste dann aber Gewinnmitnahmen hinnehmen, die sich heute im frühen Handel fortsetzen. Verkaufssignale zeigen sich aber auf Tagesbasis deshalb nicht.

Kurzfristige Konsolidierung

Die Regeneron-Aktie könnte in den nächsten Tagen konsolidieren. Dabei ist ein Rückfall gen 699,62 USD und sogar 652,64 USD möglich. Anschließend bestünde allerdings eine Chance auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch. Und mit einem Ausbruch darüber könnte der Weg in Richtung 1.000 USD geebnet werden.

Sollte die Aktie allerdings in das Gap vom Donnerstag zurückfallen, dann könnte es auch geschlossen werden, was Abgaben in Richtung 599,50 USD bedeuten könnte.

Fazit: Der erste Run nach den Meldungen aus der letzten Woche ist vorbei. Jetzt gilt es danach Ausschau zu halten, wo die Konsolidierung enden könnte. Denn dieses Tief könnte der Ausgangspunkt eines weiteren Rallyversuchs sein.

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

