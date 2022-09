DGAP-News: Klöckner & Co startet neue Marke Nexigen® und liefert ersten grünen Stahl an Mercedes-Benz

DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Markteinführung

Klöckner & Co startet neue Marke Nexigen® und liefert ersten grünen Stahl an Mercedes-Benz



13.09.2022 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Klöckner & Co vertreibt nachhaltige Metall- und Servicelösungen unter neuer Marke Nexigen ®

Angebot umfasst neben CO 2 -reduzierten Stahl- und Metallprodukten auch Logistik- und Zirkularitätslösungen sowie Beratungsleistungen

-reduzierten Stahl- und Metallprodukten auch Logistik- und Zirkularitätslösungen sowie Beratungsleistungen Mit Start der neuen Marke wurden die ersten rund 20 Tonnen an deutlich CO 2 -reduziertem grünem Stahl (Kategorie „Pro“) an Mercedes-Benz ausgeliefert

Duisburg, 13. September 2022 – Klöckner & Co hat die neue Marke „Nexigen®“ gestartet und bündelt damit das Angebot aller nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen. Unter dem Dach von Nexigen® bietet das Unternehmen ab sofort transparente, CO 2 -reduzierte Lösungen in den Bereichen Werkstoffe, Anarbeitung und Logistik an. Damit erleichtert Klöckner & Co seinen Kunden die verlässliche Beschaffung grüner Stahl- und Metallprodukte und ermöglicht ihnen die vollständige Transparenz über deren CO 2 -Fußabdruck – von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion. In Verbindung mit einem umfassenden Angebot an Logistik- und Zirkularitätslösungen sowie Sustainable Advisory Services unterstützt Klöckner & Co seine Kunden so beim Aufbau nachhaltiger Lieferketten. Zum Start der Marke hat Klöckner & Cos Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service das erste Coil aus grünem Stahl an den langjährigen Kunden, die Mercedes-Benz AG übergeben.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Mit dem Start von Nexigen® unterstreichen wir unsere Ambition als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie und gehen damit den nächsten Schritt. Unsere Kunden fragen nachhaltige Lösungen rund um Stahl verstärkt nach. Nexigen® ermöglicht es ihnen, einfach und verlässlich grüne Stahl- und Metallprodukte zu beziehen. Mit zusätzlichen Beratungsangeboten helfen wir zudem dabei, ihre Lieferketten effektiv nachhaltiger zu gestalten und ihre Fortschritte bei der Dekarbonisierung sichtbar zu machen. Das ist in unserer Industrie einzigartig. Wir freuen uns sehr, unserem langjährigen Partner Mercedes-Benz den ersten grünen Stahl übergeben zu haben und das Unternehmen bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.“

Neue Marke zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

Mit Nexigen® geht Klöckner & Co einen wichtigen nächsten Schritt bei der Umsetzung seiner Unternehmensstrategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“, bei der Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber an zentraler Stelle steht. Ab sofort können sich Kunden auf den Websites der Konzerngesellschaften über die Marke Nexigen® informieren. Die von Klöckner & Co entwickelte Metrik zur Kategorisierung von grünem Stahl dient dabei als Orientierung und schafft Transparenz zur Bestimmung des CO 2 -Fußabdrucks von Endprodukten der Kunden. Daneben bietet Klöckner & Co mit Nexigen® zusätzlich zu grünen Produkten nachhaltige Logistiklösungen, Zirkularitätslösungen sowie Sustainable Advisory Services. Im Rahmen der Markteinführung von Nexigen® investiert Klöckner & Co auch in die Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat bereits 700 Vertriebsmitarbeitende für die Beratung zu und den Verkauf von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen geschult. Während die neue Marke zunächst in EU-Europa ausgerollt wird, können auch Kunden in den USA, der Schweiz und Großbritannien bereits im laufenden Jahr erste Mengen grünen Stahl über Klöckner & Co und seine Konzerngesellschaften beziehen.

Auslieferung des ersten Grünstahl-Coils an die Mercedes-Benz AG

Die ersten Mengen an grünem Stahl unter der Marke Nexigen® konnte sich die Mercedes-Benz AG sichern. Beim Besuch eines Verwaltungsstandorts der Mercedes-Benz AG haben Unternehmensvertreter von Becker Stahl-Service das erste Coil symbolisch an das Einkaufsteam der Mercedes-Benz AG übergeben. Bei dem rund 20 Tonnen schweren Coil handelt es sich um stark CO 2 -reduzierten Stahl, der in der Klöckner & Co-eigenen Metrik für grünen Stahl der Kategorie „Pro“ entspricht. Je Tonne Stahl lagen die Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion bei unter 500 kg CO 2 – das sind mehr als 80 % weniger als die durchschnittlich rund 2,5 Tonnen CO 2 pro Tonne Stahl aus der Hochofenroute. Die Lieferung ging an das Mercedes-Benz Werk Kuppenheim. Mercedes-Benz plant im Rahmen seiner „Ambition 2039“ eine zunehmende Umstellung von konventionellem Stahl hin zu grünem Stahl bei der Rohstoffbeschaffung.

Jochen Forstner, Leiter Einkauf und Lieferantenqualität Mercedes-Benz Cars, Rohbau, Rohmaterial und Strategie: „In unserem Transformationsprozess zur CO 2 -Neutralität‚ unserer Ambition 2039, beziehen wir bei Mercedes-Benz die gesamte Wertschöpfungskette ein – inklusive Partnern und Lieferanten. Dabei ist der Wandel der Stahlindustrie für die Dekarbonsierung unserer Produkte ganz entscheidend. Gemeinsam mit unseren Partnern verfolgen wir deshalb das Ziel einer grünen Stahllieferkette. Wir freuen uns, dass uns Klöckner & Co über Becker Stahl-Service als verlässlicher Lieferant den Zugang zu grünem Stahl ermöglicht und uns auf diesem Weg unterstützt.“

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. €. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Ambition als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zur führenden digitalen One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Über Becker Stahl-Service GmbH:

Becker Stahl-Service GmbH ist als Tochtergesellschaft von Klöckner & Co eines der größten Service-Center im Flachstahlbereich in Europa und liefert seinen Kunden Breitband, Spaltband, rechtwinklige Tafeln, Zuschnitte und Trapezplatinen in bester Qualität. Das Unternehmen gestaltet den Weg zu einer nachhaltigen Stahlindustrie aktiv mit. Mit einem breiten Angebot und dem Einsatz modernster Digital- und Automatisierungssysteme hat sich Becker den Ruf eines zuverlässigen Partners in der Metallbranche erworben. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 700 Mio. €.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp – Pressesprecher

Head of Corporate Communications |

Head of Group HR

Telefon: +49 203 307-2050

E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Felix Schmitz

Head of Investor Relations |

Head of Strategic Sustainability

Telefon: +49 203 307-2295

E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com