IRW-News: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group und MOKE International engagieren sich gemeinsam für das Canada SailGP Team beim France Sail Grand Prix

IRW-PRESS: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group und MOKE International engagieren sich gemeinsam für das Canada SailGP Team beim France Sail Grand Prix

Toronto, ON (13. September 2022) - EV Technology Group Ltd. (das Unternehmen oder EV Technology Group) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt gemeinsam mit MOKE International Limited (MIL oder MOKE International) bekannt, dass die beiden Unternehmen anlässlich des prestigeträchtigen France Sail Grand Prix, der am 10. und 11. September 2022 in Saint-Tropez stattfand, mit dem Canada SailGP Team zusammengearbeitet haben.

EV TECHNOLOGY GROUP LTD.

Anlässlich der jährlichen SailGP-Veranstaltung und um ihre Unterstützung für das Canada SailGP Team zu zeigen, veranstalteten EV Technology Group und MOKE International am Donnerstag, den 8. September, zum Auftakt eine Cocktail-Empfang mit dem Team im Casa MOKE Flagship Store in Saint-Tropez, gefolgt von einer exklusiven privaten Eventveranstaltung. Unter den Gästen waren die Mitglieder des Canada SailGP Teams und Investoren der EV Technology Group. Mehrere VIPs wurden während der Veranstaltung im Elektro-MOKE chauffiert und trugen so zur Nachhaltigkeit der Veranstaltung bei. Während des Rennens präsentierte das Canada SailGP Team stolz die Logos der EV Technology Group und von MOKE International auf dem F50 des Teams, um die Zusammenarbeit zu markieren.

Die CEO von MOKE International, Isobel Dando, sagte: Wir freuen uns, dass wir das Canada SailGP Team unterstützen können. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit ist gleichbedeutend mit unserem eigenen Streben nach einer saubereren Zukunft. Wir setzen uns für den Schutz der Weltmeere ein. Mit der Blue Marine Foundation als offiziellem Partner für den Schutz der Meere und dem Casa MOKE vor der Haustür macht es absolut Sinn, mit dem Team zusammenzuarbeiten.

Das Electric MOKE ist in Saint-Tropez sehr beliebt und wir waren unglaublich stolz darauf, es für den Transport des Teams nutzen zu können und es in seiner ganzen Pracht zu zeigen!

Das Canada SailGP Team wurde vor weniger als einem Jahr von dem Digitaltechologie-Unternehmer Fred Pye gegründet. Herr Pye und das Team setzen sich dafür ein, den Sport in Kanada zu fördern und Perspektiven für die nächsten Sportlergenerationen zu schaffen.

Der Gründer und Eigentümer des Canada SailGP Teams, Fred Pye, meinte:

Saint-Tropez war der perfekte Ort für eine Partnerschaft mit MOKE International und EV Technology Group anlässlich des Range Rover France Sail Grand Prix. Das Canada SailGP Team, MOKE und EV Technology Group teilen eine Vision für eine Zukunft, die von sauberer Energie angetrieben wird, und es gibt keinen besseren Ort als Saint-Tropez, um in Elektro-MOKEs zu fahren und den Beginn vieler großartiger Erinnerungen gemeinsam zu erleben. Wir sind optimistisch, dass wir unsere Zusammenarbeit im Laufe der Saison fortsetzen werden.

Als kanadisches börsennotiertes Unternehmen hat EV Technology Group die Möglichkeit gesehen, das Canada SailGP Team zu unterstützen, da es in Kanada eine große Fangemeinde hat und der SailGP als eine der international bekanntesten Veranstaltungen gilt. Wie EV Technology Group ist auch das Canada SailGP Team ein expandierendes Unternehmen, und beide konzentrieren sich auf den Aufbau von Partnerschaften und Verbindungen in Kanada.

Das Canada SailGP Team zeigt stolz die Logos der EV Technology Group und von MOKE International auf dem F50 des Teams

Dazu erklärte der CEO und Gründer der EV Technology Group, Wouter Witvoet: SailGP ist so etwas wie die Formel Eins des Segelns. Wir waren in einer wirklich großartigen Position, zusammen mit unseren Partnern einen Beitrag zur Veranstaltung zu leisten und haben uns gefreut, das Canada SailGP-Team unterstützen zu können. Das Canada SailGP-Team konzentriert sich darauf, Menschen für das Segeln zu begeistern, und wir hatten das Gefühl, dass dies unserem Ethos sehr ähnlich ist, nämlich Menschen zu ermutigen, sich wieder für das Autofahren zu begeistern, indem sie kultige Elektrofahrzeuge fahren.

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von End-to-End-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

MOKE

MOKE und das MOKE-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von MOKE International Limited (MOKE International) in der Europäischen Union und anderen Gebieten. MOKE International, ein in England eingetragenes Unternehmen, ist der einzige Hersteller von Original-MOKE-Fahrzeugen weltweit. Die Marke wurde von Casti S.p.A. erworben und geht auf die ursprüngliche Registrierung der British Motor Corporation aus dem Jahr 1964 zurück. MOKE France ist der offizielle französische Lizenznehmer. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://mokeinternational.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: MOKE International, Canada SailGP und die zukünftige Zusammenarbeit zwischen EV Technology Group und Canada SailGP. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, projiziert, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, reflektierend, wird, enthaltend, verbleibend, zu sein oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter Risikofaktoren in den Einreichungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

