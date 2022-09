ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Kion auf 'Underperform' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach einer Gewinnwarnung für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr liege mit Blick auf den Auftragseingang, die Profitabilität und die freien Barmittel deutlich unter den Erwartungen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Problem seien offenkundig Verträge des Logistikspezialisten zu festen Preisen in der Warenhausautomation. Dadurch könnten gestiegene Kosten nicht an die Kunden weitergegeben werden./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 23:29 / UTC

Charts zu den Werten im Artikel Kion Group AG

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 23:29 / UTC

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------