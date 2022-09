ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt About You auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Mit About You habe gleichwohl ein weiterer Online-Modehändler die Ziele für 2023 gesenkt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Stimmung unter den Verbrauchern habe sich eingetrübt, weshalb die Umsätze weniger stark steigen dürften als vom Unternehmen zuvor erwartet./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 06:45 / CET

