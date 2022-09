ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Kion auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Kion nach einer Gewinnwarnung für das dritte Quartal von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 74 auf 39 Euro nahezu halbiert. Analyst Fabian Semon nannte die Warnung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "hässlich". Das Geschäftssegment Lieferketten (SGS) sei erstmals in seiner Geschichte verlustträchtig. Der Mittelwert der für das laufende Jahr in Aussicht gestellten bereinigten operativen Ergebnisspanne (Ebit) liege um 61 Prozent unter dem Analystenkonsens. Vor 2023 sei nicht mit merklichen Verbesserungen zu rechnen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 06:49 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 08:03 / MESZ

