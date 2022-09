DGAP-News: Hapag-Lloyd erwirbt Minderheitsbeteiligung an Spinelli Group aus Italien

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Hapag-Lloyd erwirbt Minderheitsbeteiligung an Spinelli Group aus Italien Hapag-Lloyd und die Spinelli Group haben heute die Vereinbarung getroffen, sich zusammenzuschließen. Die deutsche Container-Linienreederei wird einen Anteil von 49 Prozent an der Spinelli Group, einer führenden italienischen Logistikgruppe, von den bestehenden Aktionären erwerben, während die Familie Spinelli weiterhin die Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent halten wird. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden, die in den nächsten Monaten erwartet wird.

Über Hapag-Lloyd Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit 14.300 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit mehr als 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,0 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Über die Spinelli Group Die seit 1963 in Italien tätige Spinelli Group ist ein führender Logistikanbieter. Die Gruppe bietet Schifffahrtslinien Dienstleistungen entlang der gesamten Logistikkette: von Containern, einschließlich Hafenterminaldiensten, multimodalen Transportlösungen, Containerdepots und -reparaturen, Lagerhäuser und Zollagententätigkeiten. Der Wettbewerbsvorteil der Spinelli-Gruppe beruht auf der Stärke ihres Netzwerks und auf der Fähigkeit, die Kunden effizient mit den wichtigsten italienischen Häfen zu verbinden. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

