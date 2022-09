DGAP-News: Traumhaus AG: Neues Mitglied der Geschäftsleitung bei Traumhaus AG

DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

Traumhaus AG: Neues Mitglied der Geschäftsleitung bei Traumhaus AG



15.09.2022 / 12:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neues Mitglied der Geschäftsleitung bei Traumhaus AG

Seit 01.09.2022 als Leiter Planung - Projektmanagement im Unternehmen Wiesbaden, den 15.09.2022: Traumhaus AG erweitert das Management der Unternehmensgruppe seit dem 1. September 2022 mit Diplom-Ingenieur Dirk Haarbach als Leiter Planung und Projektmanagement in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden Otfried Sinner. „Mit Dirk Haarbach stellen wir einen Bau- und Projektmanager mit umfassender Expertise in der Koordination großflächiger Bauvorhaben ein, der als Technical Director und Leiter in der Projektentwicklung auf umfangreiche Erfahrung, auch in der interdisziplinären Teamleitung, zurückblickt“, gibt CEO Otfried Sinner die neue Personalie bekannt. Dirk Haarbach zeichnet für die Planungsabteilungen und Bemusterung verantwortlich. Die Bereiche Fertigteilwände abseits der Produktion, Neuentwicklungen und Innovationen zählen außerdem zu seinem Wirkungsbereich. Zu seinen bisherigen Projekterfolgen gehören unter anderem „Am Generalshof“ und „Kokoni“ in Berlin.

Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 – 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de Traumhaus AG Pressesprecherin

Christine Stein

+49-6122-58653-555

c.stein@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

15.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

